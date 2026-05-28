La Orquesta Joven Sensación de La Gomera renueva la tradición de las verbenas canarias

Un grupo de 12 músicos mantiene viva la cultura popular de las islas con un proyecto juvenil nacido como un hobby de amigos

Doce jóvenes de La Gomera crearon hace casi cinco años una orquesta juvenil para renovar la cultura popular de las verbenas. La agrupación musical recorre los diferentes pueblos del archipiélago durante las fiestas vecinales para compartir la identidad canaria. Esta iniciativa nació en los institutos y barrios gomeros con el objetivo de llevar el nombre de su isla allá donde viajen.

Informa: Redacción Informativos RTVC

Las verbenas de los pueblos representan una parte fundamental de la identidad canaria desde hace generaciones. Por esta razón, un grupo de músicos gomeros decidió impulsar un proyecto que va mucho más allá de la música tradicional. La iniciativa busca mantener los vínculos con su tierra mediante el ritmo y la celebración compartida.

El origen de una aventura musical

Un grupo de amigos del pueblo comenzó esta andadura a finales del año 2021 de forma totalmente espontánea. Al principio, los jóvenes músicos actuaron en su propio instituto y en algunas pequeñas fiestas de barrio. Sin embargo, el proyecto creció rápidamente gracias al entusiasmo de sus componentes y al apoyo del público.

Por lo tanto, aquellos primeros conciertos escolares abrieron paso a escenarios mucho más grandes e importantes. Los componentes aseguran que realizan este trabajo por pura diversión y como un hobby apasionante. Por este motivo, la frescura de la juventud aporta un enfoque completamente nuevo a la música de siempre.

Actualmente, las verbenas de las islas viven un relevo generacional gracias al esfuerzo de estos doce integrantes. Durante todo el verano, los pueblos gomeros celebran sus fiestas tradicionales cada fin de semana de forma consecutiva. En consecuencia, la orquesta trabaja intensamente para asegurar la continuidad de estos encuentros vecinales tan importantes.

El salto a otros horizontes y el éxito en La Palma

La proyección de la banda cambió de forma radical tras su primera actuación fuera de La Gomera. Específicamente, los músicos consideran que el verdadero éxito de la agrupación ocurrió durante su visita a La Palma. Los organizadores del evento contrataron a los jóvenes tras descubrir sus canciones a través de las redes sociales.

Por consiguiente, el público palmero demostró unas ganas inmensas de ver el espectáculo en directo por primera vez. Los asistentes se entregaron por completo desde los primeros acordes de la noche en una sintonía perfecta.

Esta experiencia internacional consolidó la confianza del grupo y multiplicó los contratos en otras localidades del archipiélago. A pesar de los kilómetros recorridos, los chicos mantienen la misma ilusión del primer día sobre el escenario. Sin duda, este gran salto demostró el potencial de la juventud de las islas.

Superar la distancia para volver a casa

El paso del tiempo obliga a muchos jóvenes gomeros a trasladarse fuera de su tierra natal. Por consiguiente, algunos miembros de la formación residen actualmente en la isla mientras que otros viven lejos. A pesar de esta dificultad geográfica, el grupo mantiene el compromiso con el proyecto musical.

Por este motivo, los ensayos de los fines de semana constituyen el mejor momento para los músicos dispersos. La distancia física separa sus rutinas diarias pero de ningún modo debilita sus profundos vínculos personales. De hecho, los integrantes suplen la lejanía llevando el orgullo de su tierra allá donde van.

Finalmente, el regreso a la isla resulta fundamental y necesario para recargar energías junto a sus seres queridos. Cuando los doce componentes tocan juntos, la música refleja perfectamente las raíces culturales de las que proceden. En conclusión, la Orquesta Joven Sensación demuestra que la tradición canaria sigue viva en las nuevas generaciones.

Te puede interesar: