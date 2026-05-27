Una de las citas más esperadas en Fuerteventura, el Gran Baile de Taifas que abrirá sus puertas el próximo viernes, 29 de mayo, a las 19.15 horas

Preparativos para el Gran Baile de Taifas en Puerto del Rosario. Imagen Cabildo de Fuerteventura

El Cabildo de Fuerteventura ultima los preparativos del Gran Baile de Taifas que se celebra este viernes, 29 de mayo, en el recinto ferial de Puerto del Rosario, bajo la organización de la Consejería de Cultura de la Corporación insular y el Ayuntamiento de Puerto del Rosario. Como novedad este año, la apertura de puertas será a las 19.15, para un mejor desarrollo del evento.

La presidenta del Cabildo, Lola García, el alcalde de Puerto del Rosario, David de Vera, el consejero de Cultura, Rayco León, y el concejal del área, Juan Manuel Verdugo, visitaron los preparativos del evento.

El Gran Baile de Taifas contará con la exposición de vestimenta ‘Indumentaria Viva’, comisariada por Juan Carlos Romero y Oliver Ojeda. Se recuerda a la población que, para asistir, las personas deben ir ataviadas con las vestimentas tradicionales. Durante el evento, se realizará, además, el tradicional reconocimiento a las personas que hacen un esfuerzo por conservar la indumentaria, como forma de expresión de la identidad canaria y majorera.

La música correrá a cargo de los grupos musicales tanto de Fuerteventura como del resto de islas. Como viene siendo habitual, abrirá el alumnado de la Escuela Insular de Música, correspondiendo en esta edición a la sede de Valles de Ortega y La Oliva. Actuarán, asimismo, Tababaire (Fuerteventura), Parranda El Callao (Fuerteventura), Parranda El Golpito (Lanzarote), Parranda Los Muchachos (Tenerife) y Parranda El Alpiste (Gran Canaria).

Preparativos para el Gran Baile de Taifas en Puerto del Rosario. Imagen Cabildo de Fuerteventura

Una de las citas más esperadas

La presidenta insular, Lola García, ha puesto en valor el Gran Baile de Taifas, “el acto más multitudinario por el Día de Canarias de todo el Archipiélago y que supone el colofón de la programación ‘Mayo 100%’ Canarias que ha organizado el Cabildo para celebrar lo que somos y resaltar nuestras tradiciones y expresiones artísticas”. “Que los jóvenes, de la mano de los mayores, se sientan orgullosos de quienes somos y lo que sentimos al ser canarios, majoreros y majoreras”.

El Gran Baile de Taifas es una de las citas más esperadas por la población de toda Fuerteventura, “por lo que hay destacar la gran organización del área de Cultura del Cabildo y el resto de departamentos implicados, así como del Ayuntamiento de Puerto del Rosario. También Policía Local, cuerpos y fuerzas de seguridad, protección civil, agrupaciones, y, en definitiva, a todas las personas que ponen su granito de arena para que sea posible. Muy especialmente a la sociedad majorera que siempre responde a este día tan especial”, añadió García.

El alcalde de Puerto del Rosario, David de Vera, agradeció al Cabildo de Fuerteventura por el esfuerzo que pone en el Gran Baile de Taifas, “un evento para celebrar y poner en valor nuestra identidad y el arraigo hacia nuestro territorio”.

Por su parte, el consejero de Cultura, Rayco León, explicó que “tras un mes intenso de programación relativa a Canarias, cerramos con este Gran Baile de Taifas, donde compartimos una noche especial en torno a la música y nuestras costumbres”.