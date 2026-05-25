La app está basada en su propia experiencia personal y facilita la gestión de rutinas diarias, estrés y ansiedad

A pesar de su juventud, Daniel Comín, de 22 años, ya tiene su propia aplicación móvil, Autistok. El joven creó esta herramienta digital por una necesidad personal. De este modo, busca mejorar el día a día de personas neurodivergentes.

Informa: Redacción Informativos RTVC

Los médicos diagnosticaron autismo moderado a Daniel cuando él apenas tenía dos años. Sin embargo, esto nunca limitó su enorme talento y capacidad. Hoy destaca por ayudar a quienes entienden el mundo de forma distinta.

El origen de Autistok

Durante muchos años, el joven necesitó una herramienta digital específica. Por desgracia, ninguna aplicación del mercado lograba ajustarse a sus verdaderas necesidades cotidianas. Ante esta falta de recursos, Daniel tomó una decisión muy importante. Él decidió estudiar un grado superior de aplicaciones informáticas para solucionarlo.

Finalmente, el esfuerzo rindió sus frutos y él mismo programó Autistok. Esta plataforma sirve para gestionar rutinas diarias, regular emociones y calmar ansiedades.

Responsabilidad y nuevos retos

Actualmente, el creador siente un peso grande por esta tremenda responsabilidad. Al mismo tiempo, le alegra saber que su trabajo ayuda a mucha gente. Además, el joven da un paso extra mediante el proyecto El Patrón Perfecto. Allí cuenta su propia historia para visibilizar su realidad diaria.

Según sus propias palabras, “este es uno de los proyectos más difíciles de toda mi vida». Comín considera muy complejo explicar el autismo desde su punto de vista personal.

Sentimiento canario y reivindicación

Por otro lado, Daniel traslada su reflexión a la realidad educativa canaria. Él afirma que ser canario supera ampliamente el hecho de nacer aquí.

Su madre y su abuela le inculcaron ese fuerte sentimiento de pertenencia. Por ello, él exige ser plenamente consciente de la actualidad del archipiélago. Daniel pide a la sociedad no mirar hacia otro lado. Él critica duramente que los centros educativos quiten apoyos o excluyan a alumnos neurodivergentes.

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