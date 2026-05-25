El Molina Sport agranda su leyenda con su sexto título de Liga Élite y una histórica racha de éxitos en el hockey línea español

El Gobierno de Canarias agasaja al Molina Sport por su sexto título de Liga Élite / Gobierno de Canarias

El Gobierno de Canarias ha recibido este lunes al Molina Sport para celebrar su sexto título de Liga Élite, un trofeo que alzaron en Gran Canaria tras vencer al Arona Tenerife Guanches (12-3).

El club más laureado de España

Durante la recepción oficial, el presidente del Molina Sport, Alejandro Molina, ha puesto en valor la racha «increíble» de 19 finales en seis temporadas, en las que han sido capaces de levantar 17 títulos entre Liga Élite, Supercopa de España, Copa del Rey y Copa de Europa: «Estamos tocados por una varita«.

El máxima mandatario del club amarillo ha recordado que en las dos últimas temporadas han disputado 57 encuentros, de los cuales se han llevado la victoria en 56 ocasiones y tan solo han cedido un empate; lo que «dice mucho de este grupo».

Un grupo que perderá ahora a su goleador Chuck Baldwin, que regresará a San Diego (California, EEUU) tras once temporadas en España, siete de ellas en el Molina Sport, ha adelantado Alejandro Molina.

El presidente del club más laureado de España en el hockey línea ha agradecido la ayuda de las instituciones. Aunque ha admitido que para crecer «humana y deportivamente» les iría bien “un poco más de ayuda» de las administraciones públicas.

Siete temporadas históricas de Baldwin

El estadounidense Chuck Baldwin se ha mostrado «muy orgulloso» de que el Molina Sport ha seguido «haciendo historia» en una etapa de siete temporadas que catalogó de «sueño y película«.

«Ha sido algo increíble, cuando llegué nuestro objetivo era no caer a la Liga Oro (segunda división del hockey línea nacional) y hoy somos uno de los equipos más exitosos de la historia del hockey línea europeo. Estoy muy contento de mi historia en Gran Canaria. Somos un equipo de oro«, ha reflexionado.

Canarias celebra al Molina

Por su parte, el consejero de Deportes del Gobierno de Canarias, Poli Suárez, ha celebrado el éxito del Molina Sport. Un equipo que se ha convertido en referencia para Canarias: «Hay que reconocer el trabajo de las personas que se dedican a los mal llamados deportes minoritarios, que nos están dando muchas satisfacciones y alegrías al deporte canario».