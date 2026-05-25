Tenerife revela la discapacidad sobrevenida por violencia de género rural

Un informe del Cabildo de Tenerife analiza a víctimas de violencia en 10 municipios de la isla

El Cabildo de Tenerife presentó un informe sobre la discapacidad sobrevenida por violencia de género. El estudio analiza a mujeres en entornos rurales para destapar una dramática realidad silenciada. Así, la investigación visibiliza un problema oculto en 10 municipios tinerfeños.

Informa: Redacción Informativos RTVC

La corporación insular elaboró este estudio piloto con 23 mujeres rurales. Todas ellas residen habitualmente en 10 municipios distintos de la isla. Ciertamente, la sociedad ignoró por completo esta dura realidad hasta la actualidad.

Perfil sociodemográfico de las víctimas

Las mujeres encuestadas tienen una edad promedio de 50 años. Además, el perfil general demuestra una procedencia de entornos socioeconómicos muy vulnerables. Por otro lado, el 40 % de estas víctimas vive sola.

También resulta muy alarmante el altísimo porcentaje de convivencia con sus respectivos agresores. Concretamente, cerca del 87 % convivió con el maltratador. Estas mujeres con discapacidad sobrevenida sufrieron esta convivencia durante más de una década.

Consecuencias psicológicas extremas

Yurena González, miembro coordicanarias, detalla las graves consecuencias que sufren cotidianamente las mujeres agredidas. Consecuentemente, el aislamiento, la falta de autonomía y el control generan secuelas profundas.

Por desgracia, estos hechos consumados provocan un enorme sentimiento de culpa. En consecuencia, algunas mujeres intentaron suicidarse al no poder convivir con tanta violencia.

Reconocimiento oficial y salud mental

Patricia León, directora insular de Igualdad y Diversidad, valora enormemente este complejo trabajo por su carácter pionero y piloto. Además, la institución encontró muchas dificultades para recabar todos los datos necesarios. Anteriormente, los especialistas no analizaban la situación de estas mujeres con esta perspectiva.

Actualmente, más del 40 % carece del reconocimiento oficial de discapacidad. Del grupo certificado, el 54 % presenta graves problemas mentales y suicidas.