Jornadas de Puertas Abiertas con motivo del Día Mundial del Reciclaje que tiene como objetivo abrir a la ciudadanía el corazón de la gestión de residuos de Tenerife

Informa: Redacción Informativos RTVC

El Cabildo de Tenerife, a través del área de Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias ha preparado unas Jornadas de Puertas Abiertas en el Complejo Ambiental de Tenerife (CAT) con motivo de la conmemoración del Día Mundial del Reciclaje (17 de mayo). Dicho evento, que se celebra los días 22 y 23 de mayo, tiene como objetivo abrir a la ciudadanía el corazón de la gestión de residuos en la isla para mostrar los avances tecnológicos y los ambiciosos proyectos de investigación que lideran la transición hacia un modelo sostenible.

En el acto de inauguración, la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, destacó la importancia de avanzar en el reciclaje y la reutilización de residuos en un territorio “limitado y frágil” como una isla, donde cada decisión vinculada a la sostenibilidad tiene un impacto directo sobre el futuro de Tenerife.

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, en las Jornadas de Puertas Abiertas en el Complejo Ambiental de Tenerife. Imagen Cabildo de Tenerife

Concienciación de la ciudadanía

Dávila subrayó la necesidad de seguir concienciando a la ciudadanía, especialmente a los más jóvenes “que influyen mucho en las familias”, y apostó por continuar invirtiendo en innovación, tecnología y modernización de las infraestructuras para mejorar la gestión de residuos y avanzar hacia una economía circular más eficiente.

La presidenta puso en valor los avances logrados en los últimos años gracias al esfuerzo colectivo y a las inversiones realizadas por el Cabildo, señalando que entre 2023 y 2026 la recuperación de materiales reciclables en Tenerife ha crecido más de un 50%, especialmente en papel, cartón y plásticos.

Además, resaltó el incremento de las acciones de educación ambiental y participación ciudadana, indicando que las visitas didácticas al Complejo Ambiental han pasado de 55 visitas y 2.018 asistentes en 2020 a 111 visitas y 3.405 participantes en el curso 2025/2026, consolidando el interés de escolares y familias por conocer de cerca el funcionamiento del reciclaje y la gestión de residuos en la Isla.

Esta primera jornada ha estado dedicada íntegramente a los programas de concienciación, contando con la participación activa de dos centros educativos –Arona y Santa Cruz de Tenerife– y expertos en la materia.

Por su parte, el sábado 23, se pondrá el foco en la vertiente más técnica e innovadora del Complejo. Se analizarán los proyectos de investigación que el Cabildo desarrolla en colaboración con universidades, colegios profesionales y empresas del sector, con el objetivo de optimizar la recuperación de materiales y reducir el impacto ambiental.

66 millones de inversión

Sobre ello, la consejera de Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias, Blanca Delia Pérez Delgado, destaca la importancia de este encuentro institucional para la transparencia de la gestión: “El propósito de estas jornadas es permitir a los asistentes, vecinos y profesionales, observar de primera mano el desarrollo del modelo de gestión de residuos de la isla de Tenerife al que se ha destinado una inversión de 66 millones de euros; así como examinar el estado de las infraestructuras y los proyectos estratégicos que estamos ejecutando en la actualidad”.

Por su parte, y reforzando esta visión técnica, el director insular de Residuos, Alejandro Molowny, puso en valor el salto cualitativo que se ha dado tras los hitos de 2025, de los que dijo que “el Complejo Ambiental de Tenerife y no es solo un lugar de tratamiento, es una central de recursos. Tras haber logrado hitos como la materialización de proyectos e inversiones por encima de los 60 millones de euros, queremos que la sociedad vea cómo la concienciación y la investigación se traduce en soluciones reales para nuestra Isla”.

Campamento de la Esperanza

El consejero insular de Juventud y Formación, Serafín Mesa, remarcó que “a través de estas jornadas, se transmiten valores como el respeto por la naturaleza, el consumo responsable y la importancia de preservar el medioambiente para el futuro. Desde el área de Juventud, impulsamos espacios educativos y de sensibilización que permitan a niños y niñas incorporar estos hábitos desde edades tempranas y entender que cada pequeño gesto tiene un impacto positivo en nuestro territorio».

En este sentido, el consejero apuntó que «en 2025, más de 1.500 jóvenes pudieron aprender y compartir estos valores en el Campamento de la Esperanza, una instalación del Cabildo insular que desempeña un papel clave para la educación ambiental de la juventud tinerfeña, a través de actividades centradas en la sostenibilidad, la convivencia y el respeto al entorno”.

La doble cita permitirá a los visitantes recorrer instalaciones e infraestructuras del complejo, que se ha consolidado como un centro clave que no solo gestiona los desechos de la Isla, sino que genera energía y materias primas secundarias, impulsando la autonomía y sostenibilidad del territorio.

Las jornadas contemplan tanto visitas guiadas para la ciudadanía general, universidades, centros de investigación y empresas del sector, como actividades pedagógicas diseñadas específicamente para los centros escolares.