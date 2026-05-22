La red de telecomunicaciones en Canarias ha mejorado mucho desde el apagón eléctrico en la Península, según apuntó este viernes el presidente ejecutivo de Telefónica, Borja Ochoa

Informa: Redacción Informativos RTVC

El presidente ejecutivo de Telefónica España, Borja Ochoa, ha asegurado este viernes que la resiliencia de la red de telecomunicaciones en Canarias ha mejorado mucho desde que hace poco más de un año se viera afectada por el apagón eléctrico en la Península.

El apagón del 28 de abril de 2025 no afectó directamente a la red eléctrica de Canarias, cuyo sistema de generación está aislado, pero sí a la red de telecomunicaciones, que sufrió problemas telefónicos y de datos y la caída temporal del teléfono 012 por su dependencia de la Península.

Eso llevó a una actuación «discreta y bajo el radar» para reforzar las infraestructuras de red, según han revelado el presidente de Telefónica España, Borja Ochoa, y el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, durante un foro organizado por la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD).

El apagón «nos dejó desconectados de la Península y reveló debilidades del sistema», por lo que el Gobierno de Canarias trabajó con Telefónica «de manera discreta y bajo radar» para mejorar la red, tras lo cual la compañía ha hecho «un gran esfuerzo inversor para que no se vuelva a repetir», ha manifestado Clavijo.

Encuentro ‘Canarias Conecta’. Imagen RTVC

Un antes y un despúes del apagón

El presidente de Telefónica España ha confirmado que si en el apagón Canarias hubiera tenido autonomía en telecomunicaciones, podría haber seguido funcionando, «pero la red estaba montada con una fuerte dependencia del resto de España».

«Hubo un antes y un después del ‘blackout’, fue una prueba de fuego para toda la infraestructura», ha explicado Ochoa, quien ha agregado que el presidente autonómico les instó entonces a tomar «decisiones de urgencia» que llevaron a Telefónica a adoptar un plan con cinco ejes principales que se empezó a aplicar a la semana siguiente.

El plan incluía la creación de un núcleo de operaciones móviles que no tuviera dependencia de la Península, revisar la autonomía de las centrales de telecomunicaciones, incrementar la redundancia de las redes con dobles vías de comunicación, revisar y reforzar los cables submarinos y priorizar los servicios críticos, como hospitales y servicios de emergencia para garantizar que las comunicaciones se mantengan.

«La situación es mucho mejor ahora, esperemos no tener que comprobarlo en una situación similar, pero la colaboración ha sido buena y la capacidad de resiliencia es significativamente superior», ha garantizado el presidente de Telefónica España.

Borja Ochoa ha destacado la importancia de la colaboración con las administraciones públicas para identificar prioridades, ante lo cual la obligación de Telefónica es responder, porque es una empresa que se debe a sus accionistas pero a la vez es un servicio público.

Mayor implantación de fibra

Según el presidente de Telefónica España, Canarias tiene un mayor porcentaje de implantación de fibra precisamente porque se ha hecho un esfuerzo importante en resiliencia y en infraestructuras adicionales debido a las características propias del archipiélago.

«La situación es muy buena para aprovechar este cambio tecnológico», ha asegurado el presidente de la empresa.

Ha asegurado que el compromiso de Telefónica con Canarias «es total» y por eso ha invertido 700 millones de euros en el despliegue de red en los últimos diez años, en una apuesta por las nuevas infraestructuras y por la resiliencia de la red.

La colaboración de la empresa en proyectos de ‘smart cities’ o de gestión de datos turísticos, su participación en el sector audiovisual con series como ‘Hierro’ y su apuesta por el talento a través de la Cátedra de Telefónica en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria son otros ejemplos de ese compromiso, ha subrayado.

Carácter estratégico de las telecomunicaciones

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha destacado que se ha reafirmado el carácter estratégico que tienen las telecomunicaciones en Canarias, tanto para la competitividad de sus empresas como para la prestación de servicios públicos y la cohesión territorial, así como para contribuir a fijar población en los territorios con menor desarrollo demográfico y para reducir la movilidad.

Clavijo ha abogado por seguir avanzando en la administración digital, que incrementa la productividad de los trabajadores públicos y facilita los servicios a los ciudadanos, y ha puesto como ejemplo el caso de la dependencia, donde se han reducido a un tercio los plazos de los expedientes al digitalizarse los procesos.