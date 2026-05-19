Más de 200.000 personas en total se han inscrito para ser partícipes de los diversos eventos de la visita papal

La visita apostólica del papa León XIV a España, prevista entre el 6 y el 12 de junio, ya calienta motores con una campaña de comunicación que busca transmitir un mensaje de cordialidad y unión entre personas de distintos ámbitos.

La organización ha presentado dos spots promocionales que se emitirán a través de diversos canales y redes sociales para acompañar el recorrido del sumo pontífice por el país.

Enorme interés mediático

La iniciativa llega acompañada de una importante movilización ciudadana. Según explicó Rafael Rubio, coordinador de comunicados de Papa’s Travel, ya se han registrado más de 160.000 personas para la vigilia del sábado por la tarde.

Además, el coordinador también confirmó que unas 36.000 participarán en la Santa Misa de Gran Canaria y cerca de 25.000 asistirán a la celebración prevista en Tenerife.

La visita del papa León XIV desata una movilización masiva en España

Por otro lado, la organización ha puesto en marcha una tienda oficial con 20 puntos de venta en centros de El Corte Inglés y una plataforma virtual. Entre los productos más demandados destacan las 20.000 camisetas y gorras preparadas para el evento.

Las camisetas estarán diferenciadas por colores según las funciones: rojo para el staff, naranja para voluntarios, azul para accesibilidad y verde para información. El interés mediático también ha sido notable, ya que existen diez solicitudes de acreditación por cada plaza disponible para periodistas.