Los precios para un viaje organizado podrían rondar los 2.000 euros

Las agencias de viaje ya detectan un aumento de la demanda para seguir parte de la visita del papa León XIV a España, especialmente en Canarias, donde el pontífice cerrará su recorrido el próximo 11 y 12 de junio.

Operadores turísticos y empresas de transporte han comenzado a impulsar paquetes y desplazamientos para quienes quieren asistir a alguno de los actos previstos en las islas.

Viajeros jóvenes y un precio a medida

La ruta del papa León XIV por España contempla más de 2.500 kilómetros de recorrido, 21 actos oficiales y 17 discursos entre el 6 y el 12 de junio.

Tras aterrizar en Madrid procedente de Roma, el papa mantendrá encuentros con los reyes, jóvenes y representantes políticos, además de oficiar una misa en Cibeles y participar en un acto en el Santiago Bernabéu. Posteriormente viajará a Barcelona y, finalmente, a Gran Canaria y Tenerife.

Las agencias de viaje impulsan paquetes para ver al papa León XIV en Canarias / Reuters

En Canarias, el programa incluye visitas al muelle de Arguineguín, la Catedral de Santa Ana y una misa en el Estadio de Gran Canaria, además de encuentros con migrantes y una eucaristía en Santa Cruz de Tenerife.

Según las agencias, el perfil es claro y predominan los viajeros jóvenes, de entre 20 y 40 años, muchos de ellos interesados en desplazamientos organizados en guagua. Por otro lado, las cifras que rondarían para un viaje organizado rondaría los 2.000 euros.