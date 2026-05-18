La Agencia Tributaria Canaria inaugura su nueva sede en Las Palmas de Gran Canaria

La nueva sede espera acercar la administración tributaria a la ciudadanía y mejorar su eficiencia

Matilde Asián, presidenta de la Agencia Tributaria Canaria y consejera de Hacienda, inauguró este lunes la nueva sede de la entidad en Las Palmas de Gran Canaria, unas instalaciones concebidas para acercar la administración tributaria a la ciudadanía y mejorar la eficiencia mediante la innovación tecnológica.

La nueva sede, que se encuentra entre las calles León y Castillo y Venegas, consta de una superficie total de 9.600 metros cuadrados distribuidos en seis plantas, en las que se ubicarán los 239 empleados que la Agencia tiene en la capital grancanaria.

El traslado de estos trabajadores comenzó este mes de mayo y se espera que de por finalizado a mediados de junio.

«Más que una oficina»

Durante el acto, Asián subrayó que la nueva oficina «nace con la vocación y el compromiso de acercar la administración a la ciudadanía y fortalecer la confianza de la propia administración con los ciudadanos y con la sociedad», y destacó que el edificio «es más que una oficina» y plasma la inversión realizada en materia de innovación tecnológica.

Según explicó la presidenta de la entidad, la implantación de nuevos sistemas permitirá eliminar trámites innecesarios, reducir esperas y facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, una tarea que, recordó, resulta esencial para garantizar unos servicios públicos de calidad.

La consejera agradeció el trabajo del equipo técnico, del personal administrativo, de los colaboradores y de las autoridades que han hecho posible el proyecto, y ha anunciado que la nueva sede será el punto principal de inicio de la campaña presencial de la renta a partir del 1 de junio.

«Sabemos que el cumplimiento de las obligaciones tributarias a veces es complicado y, por tanto, todo lo que hagamos para facilitar el cumplimiento de las obligaciones redunda en el bienestar de todos», afirmó Asián.

La Agencia Tributaria Canaria inaugura su nueva sede en Las Palmas de Gran Canaria. Imagen cedida por el Gobierno de Canarias

Tecnología innovadora

Según explicó la Consejería de Hacienda en un comunicado, la organización interna del nuevo espacio responde a un modelo de oficina moderna y flexible, que contará con puestos de trabajo móviles, organizados por funciones y áreas de trabajo comunes

Esta disposición permitirá la rotación de los puestos entre el personal que desempeña tareas similares con el propósito de favorecer una n más dinámica.

La Consejería destacó también el uso de materiales naturales, especialmente la madera, así como el ahorro de energía con salas diáfanas y compartimentaciones transparentes que permiten aprovechar al máximo la luz natural del edificio, así como con protecciones solares y el refuerzo de aislamiento térmico de las cubiertas.

Además, el nuevo centro de proceso de datos (CPD) de la Agencia Tributaria Canaria, galardonado en los premios nacionales DCM Awards, permite optimizar y asegurar el funcionamiento de los sistemas corporativos frente a cortes de suministro u otras contingencias y está preparado para ofrecer servicios digitales a la ciudadanía y operadores económicos las 24 horas del día, los siete días de la semana.

Asían afirmó que «los adelantos tecnológicos que estamos implantando son necesarios, pero sin perder de vista el trato humano y la cercanía que caracteriza a la Administración canaria».

Complicaciones para su adaptación

La consejera reconoció que el proceso hasta llegar a la inauguración se complicó, ya que el edificio lo adquirió el Gobierno de Canarias en 2019 y ha requerido una profunda adaptación para responder a las necesidades de una administración tributaria moderna.

Por último, se ha referido a la situación de personal de la Agencia Tributaria Canaria, que actualmente cuenta con algo más del 60 % de la plantilla prevista.

Asián explicó que, pese a la mayor agilidad de sus convocatorias de empleo público respecto a otras áreas de la administración autonómica, persiste la dificultad para cubrir plazas, motivo por el que ha defendido la necesidad de convocatorias periódicas que permitan atraer opositores.