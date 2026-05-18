La Oferta Pública de Empleo (OPE) correspondiente al ejercicio 2026 incluye 1.111plazas y deberá ejecutarse en el plazo de tres años

Aspirantes acuden a las pruebas de las oposiciones para docentes en Canarias. Imagen de recurso

A propuesta de la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes, que dirige Poli Suárez, el Consejo de Gobierno aprobó este lunes la Oferta Pública de Empleo (OPE) para personal docente correspondiente al ejercicio 2026, la cual incluye 1.111 plazas y deberá ejecutarse en el plazo de tres años, conforme el artículo 70.1 de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP).

La mayoría de las plazas, 514 y 452, respectivamente, corresponden al Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria (Grupo A, Subgrupo A1) y al de Maestros (Grupo A, Subgrupo A2).

El resto se reparte básicamente entre el Cuerpo de Catedráticos de Enseñanza Secundaria (Grupo A, Subgrupo A1), con 94 plazas; el de Especialistas en Sectores Singulares de Formación Profesional (Grupo A, Subgrupo A2), con 14, y el de Inspectores de Educación (Grupo A, Subgrupo A1), con otras 11, al igual que las previstas para el Cuerpo de Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas (Grupo A, Subgrupo A1).

Estabilidad para el profesorado canario

Por último, la OPE, que “contribuirá a seguir dando la estabilidad que requiere el profesorado canario para un desempeño óptimo de su función”, según Suárez, también contempla siete plazas del Cuerpo de Profesores de Artes Plásticas y Diseño (Grupo A, Subgrupo A1) y cuatro del Cuerpo de Profesores de Música y Artes Escénicas (Grupo A, Subgrupo A1), así como dos del Cuerpo de Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño (Grupo A, Subgrupo A2) y una tanto para el Cuerpo de Catedráticos de Escuelas Oficiales de Idiomas (Grupo A, Subgrupo A1) como para el de Catedráticos de Escuelas de Artes Plásticas y Diseño (Grupo A, Subgrupo A1).