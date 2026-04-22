De paciente a terapeuta, la iniciativa de salud mental pionera en España

Canarias ha puesto en marcha una iniciativa pionera en España, se trata de una Formación Profesional de Acompañamiento y Apoyo entre Iguales que llevan a cabo pacientes recuperados de salud mental que ayudan a otras personas que pasan por lo mismo

Distintivo de Formación Profesional de Acompañamiento y Apoyo entre Iguales en Salud Mental

El Gobierno de Canarias ha puesto en marcha un nuevo itinerario de Formación Profesional de Acompañamiento y Apoyo entre Iguales en Salud Mental, un proyecto pionero en España destinado a la inserción laboral de personas que han sufrido padecimientos psíquicos, según ha anunciado este miércoles.

El Centro Integrado de Formación Profesional Felo Monzón Grau-Bassas, en Las Palmas de Gran Canaria, es el escenario de esta novedosa iniciativa. Se trata de un itinerario formativo que se fundamenta en el modelo de apoyo entre iguales. De este modo, se reconoce el valor de la experiencia vivida en los procesos de salud mental como herramienta para acompañar a otras personas en situaciones similares, favoreciendo su autonomía, bienestar y participación social.

Apoyo y acompañamiento

El alumnado participante, personas con experiencia en procesos de sufrimiento psíquico y recuperación, desarrollará durante su formación funciones de apoyo emocional, acompañamiento individual y grupal. También colaborarán con equipos profesionales en contextos comunitarios, contribuyendo a reforzar los procesos de recuperación y a reducir la estigmatización asociada a la salud mental.

La Consejería destaca que este itinerario cuenta con una estructura modular vinculada al certificado profesional de Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales. Esto permite al alumnado adquirir una cualificación acreditable y reglada dentro del sistema de Formación Profesional.

La formación -añade- se completa con una estancia en centros del Instituto Insular de Atención Social y Sociosanitaria dependiente del Cabildo de Gran Canaria. Allí el alumnado desarrollará su actividad en coordinación con equipos profesionales, respetando en todo momento los límites de su rol y la confidencialidad de los procesos en los que interviene.

Entre los objetivos de estos profesionales está la dinamización de espacios de apoyo mutuo, la participación en programas de rehabilitación psicosocial y la colaboración en actividades de acogida y acompañamiento a personas usuarias. Se busca así que contribuyan a mejorar su adaptación a los recursos disponibles.

Desde la Consejería de Educación apuntan que «este itinerario no solo tiene un componente formativo, sino que abre una vía real de acceso al empleo para el alumnado participante, que adquiere una cualificación específica vinculada a un perfil profesional emergente, con creciente demanda en el ámbito sociosanitario».

Colaboración entre instituciones

La colaboración del Cabildo de Gran Canaria, a través de los centros del Instituto Insular de Atención Social y Sociosanitaria, resulta, por ello, fundamental para el desarrollo de la fase práctica. Facilita la integración del alumnado en dispositivos reales y su participación en equipos de trabajo especializados, recalca.

La experiencia, inédita en el sistema español, ha despertado, además, el interés de otros cabildos del archipiélago, que también se han mostrado abiertos a conocer este modelo con vistas a su posible implantación en sus respectivos territorios, señalan desde la Consejería.

Consejería que ha dado a conocer este proyecto con motivo de la celebración este miércoles del acto simbólico que acompaña la formación teórica del itinerario formativo Acompañamiento y Apoyo entre Iguales en Salud Mental.

El encuentro, en el que se hizo entrega de chalecos identificativos al alumnado, pone fin a la primera parte de su formación y avanza hacia el inicio de la formación en empresas para la decena de estudiantes matriculados en la primera edición de este itinerario, que en los próximos días se incorporarán a centros sociosanitarios de la isla en los que desarrollarán funciones de apoyo, acompañamiento y orientación a personas con dificultades de salud mental, refiere.

La jornada contó con participación de representantes de las instituciones que colaboran en la iniciativa, entre ellos el consejero de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias, Poli Suárez; el director general regional de Salud Mental y Adicciones del Servicio Canario de la Salud, Fernando Gómez-Pamo; la directora general del Servicio Canario de Empleo, María Teresa Ortega, y la consejera de Política Social del Cabildo de Gran Canaria y presidenta del IASS, Isabel Mena.