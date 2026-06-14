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Santa Cruz de Tenerife acoge la segunda edición de la Feria Insular de Bienestar Animal

Redacción RTVC
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La Feria ha contado con 60 stands, así como talleres, exposiciones, pasarelas y charlas

La II Feria de Bienestar Animal ha tenido lugar los 13 y 14 de junio en el Recinto Ferial de Tenerife y ha contado con la participación de 21 comercios y empresas y 22 asociaciones protectoras.

Con respecto a su primera edición, la Feria ha ampliado sus horarios, la superficie expositiva, así como el número de empresas y protectoras participantes. Ha contado con 60 stands, así como talleres, exposiciones, pasarelas y charlas, entre otras actividades, además de un espacio para las familias.

Imagen RTVC.

Cabe destacar que las protectoras de animales de la isla reciben una línea directa de subvenciones dotada con un total de 700.000 euros. Esta cantidad económica facilita de forma directa el desarrollo diario de sus labores de rescate y cuidado de fauna abandonada.

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