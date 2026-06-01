Tenerife se prepara para la II Feria de Bienestar Animal

El evento se desarrollará a mediados de junio en el Recinto Ferial con más expositores, actividades lúdicas y charlas educativas

El Cabildo de Tenerife celebrará la segunda edición de la Feria Insular de Bienestar Animal los días 13 y 14 de junio en el Recinto Ferial de la capital tinerfeña. La Consejería de Bienestar Animal organiza este evento para concienciar a la sociedad sobre la protección y la tenencia responsable de las mascotas.

Informa: Redacción Informativos RTVC

El consejero insular del área, Valentín González, presentó los detalles de esta iniciativa de concienciación ciudadana. Durante el acto formal, le acompañaron la presidenta del Colegio Oficial de Veterinarios de la provincia, María Luisa Fernández, y el jefe de servicio de Ganadería, Rafael González.

Asimismo, las autoridades insulares buscan consolidar este espacio como un punto de encuentro clave para las familias y las empresas del sector. Por lo tanto, la corporación ha reforzado de manera notable los recursos destinados a esta cita con respecto al año anterior.

Expansión del espacio y novedades del evento

En primer lugar, la organización ha ampliado de forma considerable los horarios y la superficie de la zona expositiva para esta nueva edición. El recinto abrirá sus puertas al público desde las 9:30 horas hasta las 20:30 horas de manera ininterrumpida.

Además, la cita contará este año con la presencia activa de 21 comercios del sector y 22 asociaciones protectoras de animales. Los visitantes dispondrán de un total de 60 stands temáticos distribuidos por toda la superficie útil del recinto de exposición.

Por último, el programa incluye talleres interactivos, exposiciones didácticas, pasarelas de adopción y diversas charlas formativas. Del mismo modo, el público familiar disfrutará de un área lúdica diseñada de manera específica para el entretenimiento de los más jóvenes.

Inversiones presupuestarias para la protección

Por otra parte, Valentín González detalló las partidas económicas que el Cabildo ejecuta actualmente en esta materia. La corporación tinerfeña gestiona un presupuesto que supera el millón de euros en el presente ejercicio económico para estas políticas activas.

Específicamente, las protectoras de animales de la isla reciben una línea directa de subvenciones dotada con un total de 700.000 euros. Esta cantidad económica facilita de forma directa el desarrollo diario de sus labores de rescate y cuidado de fauna abandonada.

Finalmente, el convenio con el Colegio Oficial de Veterinarios cuenta con una aportación complementaria de 275.000 euros. Esta partida sufraga el control sanitario de las colonias felinas y la implantación gratuita del sistema de identificación ZOOCAN en pequeños municipios.