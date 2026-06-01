El Consejo de Gobierno aprueba las medidas de seguridad para la visita del Papa

Este lunes el Consejo de Gobierno dará a conocer las medidas que se van a adoptar dentro del Plan de Emergencias de Canarias para la visita del Papa

La visita de León XIV implica una organización de seguridad sin precedentes tanto por la relevancia de la figura del propio papa, como por la enorme cantidad de personas que se desplazarán para acudir a los actos previstos.

Desde que se conoció la noticia de su visita a Canarias comenzaron los preparativos tanto de movilidad como de seguridad para abordar este momento histórico en Gran Canaria y Tenerife. Un dispositivo en el que están implicados tanto las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, como los cuerpos autonómicos y locales, los de emergencias, sanitarios y de protección civil. Así, se han ido organizando junto a la Delegación del Gobierno, el ejecutivo canario y los obispados.

Este lunes se conocerá el resultado de ese trabajo tras el Consejo de Gobierno. Los detalles de este operativo, se harán públicos a través de una rueda de prensa que les daremos en directo tanto en Televisión Canaria como en esta web.

Dos millones de euros

Para sufragar los gastos derivados de esta visita, el Gobierno concede dos millones de euros. Se coopera con las dos diócesis con esta partida que se aprobará este lunes en la sesión del Consejo de Gobierno.

Los cabildos de Gran Canaria y Tenerife contribuyen con medio millón de euros cada uno.