Playoff de ascenso a Primera División 25-26

La lucha por la última plaza de ascenso a Primera se intensifica con Almería, Málaga, Las Palmas, Castellón, Burgos y Eibar peleando por el playoff

La temporada en LaLiga Hypermotion encara su desenlace más emocionante con la pelea por la última plaza de ascenso a Primera División aún abierta. Tras confirmarse los ascensos directos del Racing Santander y el Deportivo de La Coruña, varios aspirantes mantienen viva la lucha por entrar en el playoff y disputar una eliminatoria decisiva que otorgará el billete final a LaLiga EA Sports.

Los cuatro clasificados para la eliminatoria

Los dos primeros ascendidos a LaLiga EA Sports han sido el Racing Santander y el Deportivo La Coruña, ganador y segundo clasificado de LaLiga Hypermotion respectivamente.

Aun falta saber cuales son los cuatro equipos que se disputarán la tercera plaza para volver a la Primera División. Los equipos que podría luchar por estar en el playoff son: UD Almería, Málaga CF, UD Las Palmas, CD Castellón, Burgos CF y SD Eibar.

Fechas del playoff de ascenso

Estas son las fechas para el playoff de ascenso a Primera División 2026:

Ida semifinal:

6º vs 3º (sábado 6 de junio a las 20:00 hora canaria)

5º vs 4º (domingo 7 de junio a las 20:00 hora canaria)

Vuelta semifinal:

3º vs 6º (martes 9 de junio a las 20:00 hora canaria)

4º vs 5º (miércoles 10 de junio a las 20:00 hora canaria)

Ida final:

Ganador del 6º-3º vs ganador 5º-4º (domingo 14 de junio a las 20:00 hora canaria)

Vuelta final: