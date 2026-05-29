Playoff de ascenso a Segunda División 25-26

Andrea Aragones Puado
El playoff de ascenso a Segunda División arranca con los ocho clasificados y cruces entre filiales y clubes históricos

La lucha por el ascenso a Segunda División ya está en marcha. Tras finalizar la temporada regular en Primera RFEF, ocho equipos afrontan desde esta semana las semifinales del playoff que decidirá qué dos clubes acompañarán a los campeones de grupo en el salto a LaLiga Hypermotion.

El formato vuelve a apostar por eliminatorias a doble partido, con ventaja de campo para los equipos mejor clasificados durante la liga regular. Los cruces enfrentan a clubes históricos y filiales con gran proyección, en una promoción marcada por la igualdad y la tensión competitiva.

Los ocho clasificados para la eliminatoria

Los dos primeros ascendidos a LaLiga Hypermotion han sido el CD Tenerife y el CD Eldense campeones de sus respectivos grupos.

Estos son los ocho clubes que disputarán las cuatro primeras eliminatorias que darán acceso a la gran final doble.

  • Grupo 1: Celta Fortuna, Zamora CF, Ponferradina y Real Madrid Castilla
  • Grupo 2: Sabadell, Atlético Madrileño, Villarreal B y CE Europa

Fechas del playoff de ascenso 2026

Estas son las fechas para el playoff de ascenso a Primera División 2026 que ha confirmado la Real Federación Española de Fútbol (RFEF):

Ida semifinal:

  • Real Madrid Castilla vs CE Sabadell FC (viernes 29 de mayo a las 20:00 hora canaria)
  • SD Ponferradina vs Atlético Madrileño (sábado 30 de mayo a las 20:00 hora canaria)
  • CE Europa vs RC Celta Fortuna (domingo 31 de mayo a las 15:15 hora canaria)
  • Villarreal CF B vs Zamora CF (domingo 31 de mayo a las 19:30 hora canaria)

Vuelta semifinal:

  • CE Sabadell FC vs Real Madrid Castilla (viernes 5 de junio a las 20:00 hora canaria)
  • Atlético Madrileño vs SD Ponferradina (sábado 6 de junio a las 17:30 hora canaria)
  • RC Celta Fortuna vs CE Europa (domingo 7 de junio a las 15:15 hora canaria)
  • Zamora CF vs Villarreal B (domingo 7 de junio a las 17:30 hora canaria)

Ida final:

  • Ganador del CE Europa/Celta Fortuna vs SD Ponferradina/Atlético Madrileño (fecha y horario por definir)
  • Ganador del Real Madrid Castilla/CE Sabadell vs Villarreal B/Zamora (fecha y horario por definir)

Vuelta final:

  • Ganador del SD Ponferradina/Atlético Madrileño vs CE Europa/Celta Fortuna (fecha y horario por definir)
  • Ganador del Villarreal B/Zamora vs Real Madrid Castilla/CE Sabadell (fecha y horario por definir)

