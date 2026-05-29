Playoff de ascenso a Segunda División 25-26

El playoff de ascenso a Segunda División arranca con los ocho clasificados y cruces entre filiales y clubes históricos
La lucha por el ascenso a Segunda División ya está en marcha. Tras finalizar la temporada regular en Primera RFEF, ocho equipos afrontan desde esta semana las semifinales del playoff que decidirá qué dos clubes acompañarán a los campeones de grupo en el salto a LaLiga Hypermotion.
El formato vuelve a apostar por eliminatorias a doble partido, con ventaja de campo para los equipos mejor clasificados durante la liga regular. Los cruces enfrentan a clubes históricos y filiales con gran proyección, en una promoción marcada por la igualdad y la tensión competitiva.
Los ocho clasificados para la eliminatoria
Los dos primeros ascendidos a LaLiga Hypermotion han sido el CD Tenerife y el CD Eldense campeones de sus respectivos grupos.
Estos son los ocho clubes que disputarán las cuatro primeras eliminatorias que darán acceso a la gran final doble.
- Grupo 1: Celta Fortuna, Zamora CF, Ponferradina y Real Madrid Castilla
- Grupo 2: Sabadell, Atlético Madrileño, Villarreal B y CE Europa
Fechas del playoff de ascenso 2026
Estas son las fechas para el playoff de ascenso a Primera División 2026 que ha confirmado la Real Federación Española de Fútbol (RFEF):
Ida semifinal:
- Real Madrid Castilla vs CE Sabadell FC (viernes 29 de mayo a las 20:00 hora canaria)
- SD Ponferradina vs Atlético Madrileño (sábado 30 de mayo a las 20:00 hora canaria)
- CE Europa vs RC Celta Fortuna (domingo 31 de mayo a las 15:15 hora canaria)
- Villarreal CF B vs Zamora CF (domingo 31 de mayo a las 19:30 hora canaria)
Vuelta semifinal:
- CE Sabadell FC vs Real Madrid Castilla (viernes 5 de junio a las 20:00 hora canaria)
- Atlético Madrileño vs SD Ponferradina (sábado 6 de junio a las 17:30 hora canaria)
- RC Celta Fortuna vs CE Europa (domingo 7 de junio a las 15:15 hora canaria)
- Zamora CF vs Villarreal B (domingo 7 de junio a las 17:30 hora canaria)
Ida final:
- Ganador del CE Europa/Celta Fortuna vs SD Ponferradina/Atlético Madrileño (fecha y horario por definir)
- Ganador del Real Madrid Castilla/CE Sabadell vs Villarreal B/Zamora (fecha y horario por definir)
Vuelta final:
- Ganador del SD Ponferradina/Atlético Madrileño vs CE Europa/Celta Fortuna (fecha y horario por definir)
- Ganador del Villarreal B/Zamora vs Real Madrid Castilla/CE Sabadell (fecha y horario por definir)