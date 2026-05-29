El Consejo Asesor del Plan de Protección Civil de Canarias se reunirá el miércoles para decidir las medidas definitivas

El Gobierno de Canarias tiene previsto elevar a alerta la actual situación de prealerta con motivo de la visita del papa León XIV a Canarias los próximos días 11 y 12 de junio, según informó el portavoz del Ejecutivo, Alfonso Cabello.

Canarias se prepara para la visita papal con una alerta que movilizará todos los servicios. EFE/Vatican Media

Con ese fin, el Consejo Asesor del Plan de Protección Civil de Canarias se reunirá el próximo miércoles, para poder decidir qué medidas se establecen en esos días sobre teletrabajo, educación y otros aspectos, una vez que el Gobierno autonómico reciba toda la información necesaria para ello, añadió Cabello.

Sin toda la información

El Gobierno de Canarias todavía no conoce de manera definitiva el plan de movilidad y las restricciones, por lo que todavía no ha podido tomar decisiones, ha indicado su portavoz.

«Nos sigue faltando información respecto a movimientos, horas exactas y otros detalles. Las próximas 48 o 72 horas van a ser decisivas para terminar de tener esa información y el miércoles poder adoptar todas las medidas y trasladarlas al conjunto de la ciudadanía», manifestó Cabello.

Durante la visita del papa a Canarias «se van a mover cientos de miles de personas, se va a afectar de una manera muy grave la movilidad, tanto en Gran Canaria como en Tenerife y hay que intentar garantizar desde una perspectiva de seguridad y también de movilidad» la vida de los ciudadanos con la visita del papa.

EFE/ Alessandro Di Meo

«Todos estamos muy ilusionados, es muy importante, es una visita que mezcla una jefatura de estado con un movimiento de masas muy grande, va a hacer que los ojos del mundo se sitúen en Canarias a lo largo de estos dos días», manifestó Cabello.

El Gobierno de Canarias cree que la visita del papa supone «un reconocimiento al pueblo canario por su esfuerzo realizado a lo largo de los últimos 30 años con el fenómeno migratorio y esa buena imagen y forma que hemos tenido de gestionarlo hacia el mundo», aseguró Cabello.