El Tenerife CajaCanarias estarán representados por cinco atletas en Alicante los días 30 y 31 de mayo, con la participación de la deportista más joven del club en un Campeonato de España

El Tenerife CajaCanarias bate su récord de participación en el nacional sub-14 / Tenerife CajaCanarias

En una gran cita nacional de categorías inferiores, el Tenerife CajaCanarias volverá a estar presente con motivo del Campeonato de España Sub14, que se celebrará los próximos 30 y 31 de mayo en el Estadio Olímpico Camilo Cano de La Nucía (Alicante). Por primera vez, la entidad blanquiazul acudirá a esta cita con cinco atletas clasificados —cuatro chicas y un chico—, estableciendo así un récord de participación del club en categoría Sub14. Hasta la fecha, únicamente habían contado con un representante en toda su historia en este campeonato.

Objetivo: pelear por el podio

Entre los nombres propios destaca el de Daniela Nwagu, que con tan solo 11 años se convertirá en la atleta más joven del Tenerife CajaCanarias en un nacional. La joven competirá en el Triatlón D, compuesto por 80 metros lisos, lanzamiento de peso y lanzamiento de disco, y llegará a La Nucía como la tercera mejor inscrita de toda España con un total de 1.472 puntos, lo cual la sitúa entre las candidatas a optar por medalla.

Junto a ella también competirán Leyre Aguiar, clasificada para el Triatlón B (1.000 metros, longitud y jabalina) con 1.300 puntos; Antonella Robles, que participará en el Triatlón C (80 metros vallas, altura y longitud); Adriana González, también en el Triatlón C, tras clasificarse con 1.265 puntos; y Aitor Gutiérrez, único representante masculino del equipo, que disputará el Triatlón A (80 metros lisos, 80 metros vallas y lanzamiento de peso) después de lograr 1.012 puntos.

Ilusión y ambición en el club

Desde el club también han querido destacar que otros dos atletas se quedaron muy cerca de lograr la clasificación nacional. Consideran «que la escasez de competiciones Sub14 en la isla dificultó sus opciones de alcanzar la puntuación necesaria para acceder al campeonato». Los blanquiazules también han señalado la importancia del trabajo especializado que se está realizando desde la entidad y es que, actualmente, los atletas entrenan por sectores específicos bajo la supervisión de técnicos especializados: Laura Etayo en mediofondo y fondo, Enrique Rubio en velocidad y vallas, Diego Almeida en saltos y Valentina Marzari, directora de la Escuela, en lanzamientos.

Precisamente Marzari, que acompañará junto a Almeida a los atletas en esta aventura nacional, valora esta clasificación histórica como un reflejo del crecimiento de la base del club: «Para la escuela es un indicativo de salud atlética, porque esta competición es una mezcla de talento puro y de iniciación en los conocimientos técnicos. Nos hace muchísima ilusión ver cómo atletas que llevan con nosotros desde los siete años llegan ahora, con 11, 12 o 13 años, a su primer Campeonato de España», explica.

La directora de la Escuela subraya además «la importancia del trabajo formativo realizado durante todos estos años», calificando de «ilusionante y emotivo ver cómo estos chicos y chicas se desviven por el atletismo y cumplen uno de sus sueños». Marzari también pone en valor el crecimiento de la cantera blanquiazul en los últimos años: «Miramos atrás y vemos que en 2021 teníamos unas 50 licencias, mientras que ahora contamos con cerca de 200».

Para la exlanzadora, más allá de crecer en número, el club se está esforzando en hacer un trabajo de calidad para que estos atletas puedan llegar algún día a la categoría absoluta. De esta forma, el Tenerife CajaCanarias afronta así una nueva cita nacional de cantera con ilusión, ambición y la satisfacción de comprobar el crecimiento constante de su proyecto de formación deportiva.