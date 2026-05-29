La iniciativa reconoce los 55 años de trayectoria de una de las agrupaciones más emblemáticas del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife y su contribución a la identidad cultural de la ciudad

El pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha aprobado este jueves por unanimidad la denominación de “Plaza Los Danzarines Canarios” al espacio público situado entre la calle Prolongación Ramón y Cajal, la calle La Concordia, el Puente General Serrador y el edificio de aparcamientos ubicado en la calle Prolongación Ramón y Cajal, 4.

Puente General Serrador. Santa Cruz de Tenerife

Reconocimiento a la dedicación

La propuesta supone un reconocimiento institucional a la trayectoria de la comparsa Danzarines Canarios, una de las agrupaciones más longevas y representativas del Carnaval chicharrero, con más de cinco décadas de historia ligadas a la ciudad. La medida se adopta tras el inicio del correspondiente expediente de Honores y Distinciones promovido a petición de la Asociación de Vecinos Luz y Vida, del barrio de El Toscal.

Fundada en 1971 por Ignacio Vázquez Báez, en el barrio de Tío Pino, Danzarines Canarios participó por primera vez en el Carnaval de Santa Cruz en 1972. Iniciaron así una trayectoria ininterrumpida de 55 años marcada por numerosos reconocimientos, éxitos en los concursos y una destacada labor como embajadora de la fiesta tanto dentro como fuera de Canarias.

El alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, destacó que “esta aprobación unánime refleja el cariño y el respeto que siente toda la ciudad por una agrupación que forma parte de la memoria colectiva de varias generaciones de santacruceros. Danzarines Canarios ha contribuido de manera decisiva a engrandecer nuestro Carnaval y a proyectar el nombre de Santa Cruz por todo el mundo. Con esta plaza rendimos homenaje no solo a una comparsa, sino a un símbolo de nuestra identidad cultural y festiva”.

Por su parte, el concejal de Fiestas, Javier Caraballero, subrayó que “Danzarines Canarios representa los valores que mejor definen nuestro Carnaval: esfuerzo, constancia, pasión y compromiso. Durante más de medio siglo han sido escuela carnavalera, ejemplo de excelencia y embajadores de Santa Cruz en numerosos países. La dedicación de este espacio público es un reconocimiento más que merecido a quienes han dedicado su vida a mantener viva una de las expresiones culturales más importantes de nuestra ciudad”.

Otras distinciones aprobadas por el Pleno

Además de la aprobación de la Plaza Los Danzarines Canarios, el pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz dio luz verde este jueves a otras iniciativas de reconocimiento y honores destinadas a destacar la trayectoria de personalidades vinculadas a la cultura, la empresa y la arquitectura.

Por un lado, se aprobó la apertura del expediente para la concesión de honores y distinciones al poeta, arquitecto y Premio Cervantes, Joan Margarit i Consarnau, en reconocimiento a su estrecha vinculación con Santa Cruz de Tenerife, ciudad en la que residió durante su juventud y donde nació su vocación literaria. El escritor siempre mantuvo un profundo vínculo sentimental con la capital tinerfeña, a la que definió como “mi Isla del tesoro” y donde escribió sus primeros poemas.

Asimismo, el Pleno acordó iniciar el expediente de honores y distinciones a Luis Zamorano Tais, empresario santacrucero considerado una de las figuras más relevantes del desarrollo industrial de Canarias durante el siglo XX. Fundador y presidente del consorcio tabaquero CITA y promotor de la modernización del sector, su trayectoria estuvo marcada por la innovación, la generación de empleo y la proyección internacional de la industria canaria.

Por último, la Corporación municipal aprobó el inicio de un nuevo expediente para que los arquitectos Vicente Saavedra Martínez y Javier Díaz-Llanos La Roche, dos profesionales cuya obra contribuyó de manera decisiva a la configuración urbana y arquitectónica de Santa Cruz de Tenerife durante el siglo XX, mantengan una calle con su nombre en Santa Cruz.