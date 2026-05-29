Un hombre fallece y otro en estado crítico en ahogamientos en La Oliva y Arona

Durante la tarde de este jueves se produjeron dos ahogamientos graves en Canarias, uno de ellos terminó con el fallecimiento de un hombre, en La Oliva, y el otro, en Arona, está en estado crítico

Tarde trágica este jueves en Canarias con un fallecido y otro hombre en estado crítico tras ahogarse en las playas de La Escalera, en La Oliva (Fuerteventura), y la Playa de las Vistas, en Arona (Tenerife), respectivamente.

Playa de Las Vistas, en Arona, Tenerife

La Oliva

Un hombre ha fallecido este jueves tras ser rescatado del mar en la playa de La Escalera. Otra persona, que también se encontraba en apuros, logró salir del agua por sus propios medios, según ha informó Emergencias 112 del Gobierno de Canarias.

El incidente se registró a las 17:20 horas. El centro coordinador activó el dispositivo tras recibir la alerta sobre la situación de ambos bañistas.

Rescatadores del helicóptero del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES) localizaron e izaron a la aeronave al afectado. Comprobaron que se encontraba en parada cardiorrespiratoria, le practicaron maniobras de reanimación durante su traslado a una zona de tierra cercana.

El personal sanitario continuó allí con la asistencia sin obtener resultado, pudiendo solo confirmar el fallecimiento. Al otro afectado lo atendieron en el lugar y no quiso que lo trasladasen a un centro sanitario.

Arona

Por su parte, rescataron a un hombre este jueves en parada cardiorrespiratoria tras sufrir un ahogamiento en la Playa de Las Vistas.

A las 18.53 horas, el 112 recibió una alerta porque habían sacado del mar a una persona que se encontraba en parada cardiorrespiratoria. Los socorristas le estaban practicando maniobras de reanimación.

Hasta el lugar se han desplazado una ambulancia medicalizada, la Policía Local y agentes de la Policía Nacional. El personal sanitario ha continuado practicando maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzadas logrando recuperar su pulso.

Una vez estabilizado, lo trasladaron en estado crítico en ambulancia medicalizada al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria.