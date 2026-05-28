La gala «Rumor de islas» cerrará este sábado las celebraciones con un emotivo viaje sonoro y la entrega de los premios de la comunidad

Canarias culmina este sábado un mes de intensa actividad cultural con su tradicional gala oficial en el archipiélago. El Gobierno regional entregará los Premios y Medallas de Oro de Canarias durante este evento institucional. Los directores Mario Vega y Julio Tejera diseñaron un viaje sonoro para arropar a los galardonados de la noche.

Informa: Redacción Informativos RTVC

El archipiélago finaliza una agenda que contó con un centenar de actos para divulgar la identidad de las islas. Por lo tanto, esta gran fiesta servirá para homenajear a las personas que mejoran la realidad de nuestra comunidad autónoma.

Un relato con identidad propia

El director musical Julio Tejera defiende que la comunidad autónoma posee una sonoridad totalmente exclusiva. Según explica el músico, esta marca sonora posiciona con fuerza al archipiélago dentro del mapa internacional. Así, la propuesta artística busca reflejar las raíces culturales de nuestra tierra.

Por su parte, el director artístico Mario Vega invita a escuchar el latido cotidiano de nuestros pueblos y costas. El creador busca inspiración en el agua de las acequias y en el canto de las gaviotas. En consecuencia, estos elementos naturales construyen un relato íntimo sobre la propia historia canaria.

Asimismo, el viceconsejero de la Presidencia, Alfonso Cabello, resalta el valor de los entornos tradicionales en el proyecto. El político destaca los sonidos de la laurisilva, los oficios artesanos y los barcos portuarios. En conclusión, el Gobierno busca emocionar al público mediante estos estímulos tan cercanos.

Un elenco para recordar la raíz

La producción cuenta con un equipo numeroso para ejecutar este recorrido sonoro por todas las islas. Mario Vega confirma la participación de tres vocalistas andaluzas, dos intérpretes y una banda musical espectacular. Además, un coro gigante aportará una enorme potencia a toda la estructura del espectáculo.

La cantante Ana Falcón describe esta cita como un reencuentro directo con el hogar de la infancia. Este proyecto musical apela directamente a la esencia que define a los habitantes como personas. Por ello, la artista considera indispensable mirar al pasado para entender el presente.

Finalmente, el espectáculo arropará la entrega de los máximos reconocimientos que otorga la comunidad autónoma. Las distinciones aplauden la labor de los ciudadanos que aportan un valor extra a la sociedad. La música y el compromiso social se darán la mano en una noche inolvidable.