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El tiempo en Canarias | Tiempo de alisios y suaves temperaturas

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Todos los detalles de la previsión del tiempo en Canarias para este viernes 29 de mayo

Se ha notado el descenso en las temperaturas y para los próximos días lo que nos espera son las condiciones habituales en el archipiélago, altas presiones en general, vientos alisios y suaves temperaturas.

El tiempo en Canarias | Tiempo de alisios y suaves temperaturas
Imagen RTVC

Esperamos este viernes nubes bajas a una cota superior en torno a los 1000 metros de altitud por el norte de las islas más montañosas y en el norte y oeste de las orientales. A medida que avance la mañana, las de Fuerteventura y Lanzarote se irán disipando muchas de ellas y en el resto perderán consistencia. Habrá numerosas horas de sol en las cumbres y en el sur de las islas.

El viento soplará del nordeste moderado con rachas más fuertes por los extremos noroeste y sureste en las islas más montañosas que podrían llegar y superar los 70km/h.

Las temperaturas irán en ligero descenso hasta el domingo.

El estado de la mar será de fuerte marejada en las costas del norte con olas de hasta 2 m. de altura y marejada en las del sur, donde no superarán el metro de altura.

Previsión por islas:

El Hierro: Las nubes se situarán en el entorno de la capital, al amanecer y anochecer, de resto pocas nubes y algo de viento en los extremos. Las temperaturas irán de los 13 a los 19 grados.

La Palma: Intervalos nubosos a cota más alta por el norte y mitad este, se abrirán claros después del mediodía. En el oeste estará casi despejado. El viento cobrará intensidad.

La Gomera: Las rachas de viento podrían llegar a los 70 km/ h por el noroeste y sureste de la isla. La nubosidad se limitará al norte. Las temperaturas irán de los 19 a los 23 grados.

Tenerife: Mar de nubes a unos 1000 m. más compacto a primera y última hora, alguna gota podría dejar. El resto estará despejado. Temperaturas más bajas y viento en el sureste.

Gran Canaria: Se darán rachas fuertes por el oeste y costa sureste. La nubosidad se situará en la mitad norte y el resto estará soleado. Las temperaturas irán de los 19 a los 22 grados.

Fuerteventura: Amanecerá con abundante nubosidad que tenderá a disiparse y separarse de las costas, dando al sol. Alisios moderados y temperaturas entre los 17 y los 25 grados.

Lanzarote: Soplarán los alisios moderados en el centro sur y nubes por el norte y oeste que perderán consistencia, en el resto sol y temperaturas entre los 18 y los 25 grados en Arrecife.

La Graciosa: se verán nubes bajas por la mañana que tenderán a perder terreno. El viento será del nordeste moderado y se notará en el mar. Las temperaturas serán parecidas.

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