La Policía Local inmoviliza el vehículo en Santa Cruz de Tenerife tras una persecución y comprueba que carecía de seguro obligatorio en vigor

Agentes de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife interceptaron la pasada madrugada a un conductor que circulaba en patinete a casi 100 kilómetros por hora en la carretera del Rosario. Los oficiales iniciaron la intervención al observar una infracción vial y detuvieron el vehículo tras una persecución cerca del Hospital de La Candelaria.

Sorprenden a un patinete circulando a casi 100 kilómetros por hora en Tenerife / Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife

Los policías realizaban un servicio de patrullaje preventivo por la zona. En ese momento, observaron al conductor del patinete mientras realizaba un cambio de sentido prohibido sin respetar la señalización vial.

Por este motivo, la patrulla procedió a darle el alto de forma inmediata. Sin embargo, el conductor no atendió las indicaciones y trató de eludir la acción policial circulando a gran velocidad. La patrulla llegó a ponerse a la altura del patinete para insistir en su detención. Ambos mantuvieron una velocidad de 100 kilómetros por hora hasta que los agentes lograron interceptarlo.

Un vehículo sin limitador de velocidad

El conductor afirmó a los agentes que el citado patinete no era de su propiedad. Asimismo, manifestó que se lo había prestado un amigo esa misma noche.

El infractor confirmó también que el vehículo no tiene ningún tipo de limitador de velocidad. Por ello, los agentes verificaron todos los datos, la marca, el modelo y la titularidad. Los policías detallaron que el manillar tiene un botón para aumentar la velocidad. Además, el patinete cuenta con un selector de cinco marchas diferentes.

Documentación e inmovilización del patinete

Los agentes realizaron un reportaje fotográfico completo del patinete manipulado. Posteriormente, la Policía Local remitirá este material junto al informe correspondiente a la Jefatura Provincial de Tráfico. Además, las fuerzas de seguridad localizaron al propietario real del vehículo. Los agentes verificaron que el patinete no figuraba como sustraído en las bases de datos.

Finalmente, la Policía Local procedió a la inmovilización del vehículo de forma cautelar. El patinete no tiene en vigor el seguro obligatorio desde diciembre del año pasado.