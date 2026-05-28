Unos 750 alumnos de Lanzarote, La Palma y Fuerteventura festejan su identidad regional y defienden la vigencia de sus centros educativos frente a los retos de la despoblación

Las celebraciones del día de canarias concentraron este jueves, las demandas de la enseñanza rural en las islas orientales y occidentales. Los distintos colectivos unieron la fiesta institucional con la defensa pedagógica de estos entornos pequeños. Por este motivo, las autoridades autonómicas y locales respaldaron los actos y prometieron nuevas inversiones estructurales.

Informa: Redacción Informativos RTVC

Reivindicación de la comunidad en Lanzarote

Unos 250 escolares pertenecientes a las 13 escuelas rurales de Lanzarote celebraron el Día de Canarias en la localidad de El Islote. El acto sirvió para defender este modelo educativo y para valorar las mejoras obtenidas en los últimos tiempos. De este modo, los alumnos acudieron con entusiasmo al punto previsto para festejar los valores tradicionales.

Por su parte, el alcalde de San Bartolomé, Isidro Pérez, defendió firmemente el mantenimiento de estas infraestructuras abiertas. El regidor explicó que la escuela de Montaña Blanca recibe niños de otros núcleos porque las familias buscan este modelo específico.

Igualmente, el consejero de Educación, Poli Suárez, anunció una apuesta clara para ayudar a salvar estas instituciones del archipiélago. El Gobierno mantendrá la incorporación de comedores escolares para asegurar la permanencia del alumnado. Por lo tanto, esta medida consolidará el servicio y fortalecerá la conexión con la población rural.

Consolidación de servicios y demandas de futuro

El colectivo de escuelas rurales de Lanzarote se siente fuerte, aunque todavía detecta bastantes aspectos que mejorar en el día a día. Así lo explicó Sebastián Acosta, coordinador insular de estos centros educativos. El portavoz insistió en la necesidad de conseguir metas urgentes para el beneficio de todas las familias.

Por consiguiente, Acosta reclamó la consolidación definitiva de los servicios de acogida temprana. También solicitó una mayor oferta de actividades extraescolares con centros verdaderamente abiertos a la comunidad. Gracias a estas peticiones, el sector espera un crecimiento sostenible del alumnado en el futuro próximo.

En definitiva, la jornada demostró la buena salud de las escuelas rurales de la isla. Los últimos datos confirman una evolución positiva que camina siempre hacia adelante y nunca hacia atrás. De esta manera, el optimismo predomina entre los docentes y los padres del entorno.

Romerías y encuentros en La Palma y Fuerteventura

Mientras tanto, en La Palma más de 500 escolares de las escuelas unitarias participaron en la XX edición de su romería tradicional. La localidad de Villa de Mazo acogió este vibrante homenaje anual a las raíces y costumbres de la tierra. Toda la comunidad educativa aportó alegría, coloridos trajes típicos y orgullo por su identidad isleña.

Los niños trabajaron durante semanas la música popular, los bailes tradicionales y el conocimiento de los instrumentos autóctonos. Los pequeños cantaron y tocaron las castañuelas o los timples durante todo el recorrido festivo. Por esta razón, los participantes definieron la cita como un viaje inolvidable por la cultura canaria.

Finalmente, Fuerteventura acogió el encuentro insular de escuelas unitarias y rurales con deportes tradicionales y melodías de nuestra tierra. Esta cita sumó la participación de los centros de Gran Canaria del Colectivo de Escuelas Rurales Gáldar-Guía-Agaete. Así, la festividad regional unió a varias islas en un mismo clamor educativo.