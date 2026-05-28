‘Rendir los machos’, cine isleño en la antesala del Día de Canarias

La película, dirigida por David Pantaleón, se emite en Televisión Canaria este viernes 29 de mayo a las 00:00 horas

Televisión Canaria abre la antesala del Día de Canarias con la emisión, en la medianoche del viernes 29 de mayo, de ‘Rendir los machos’, la película de David Pantaleón que sitúa el paisaje y la identidad del archipiélago en el centro del relato.

Rodada íntegramente en Fuerteventura, el largometraje sigue a dos hermanos distanciados que deben cumplir la última voluntad de su padre: recorrer a pie más de 100 kilómetros junto a siete machos cabríos hasta el sur de la isla. Un trayecto que, más allá del esfuerzo físico, se convierte en un enfrentamiento directo con el pasado familiar y con una forma de entender la masculinidad marcada por el silencio y la tradición.

Lejos de una narrativa convencional, ‘Rendir los machos’ sitúa el paisaje majorero como parte esencial del viaje emocional de sus protagonistas. La aridez del entorno acompaña un viaje interior que transita entre el conflicto y la necesidad de reconciliación.

Estrenada en 2021 como ópera prima de Pantaleón, la cinta ha sido reconocida en festivales como el Festival de Cine Europeo de Sevilla, L’Alternativa de Barcelona o el Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria. En su reparto figuran Alejandro Rodríguez Rivero, Julio Rodríguez Rivero, Lili Quintana y José Mentado Rivero.

Con esta emisión, Televisión Canaria continúa reforzando su apuesta por el cine hecho en las Islas, acercando al público historias que dialogan con el territorio y sus realidades desde una mirada contemporánea.