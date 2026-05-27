El Ejecutivo autonómico colabora con el Gobierno de España para asegurar el abastecimiento de los 70 mil isleños y descendientes

El Gobierno de Canarias reparte kits de ayuda humanitaria a los 70 mil canarios y sus descendientes residentes en Cuba. Esta iniciativa institucional responde urgentemente a la grave crisis económica y a la falta de divisas que azota a la isla caribeña desde hace meses. Por lo tanto, los ciudadanos isleños reciben soporte directo para asegurar el suministro de los productos de primera necesidad.

Informa: Redacción Informativos RTVC

La situación económica en Cuba empeora notablemente a medida que transcurren las semanas. Actualmente, los ciudadanos que dependen de ayudas públicas del extranjero afrontan serias dificultades para cobrar sus fondos de manera regular.

Esta problemática surge porque muchas entidades financieras españolas rechazan operar con el país debido al incremento del salario. En consecuencia, las autoridades canarias buscan alternativas constantes para garantizar que el dinero llegue con éxito a su destino.

Por esta razón, la administración pública implementa nuevos mecanismos de financiación para la población. El objetivo principal de estas medidas se centra en evitar el desamparo total de los residentes de origen canario.

Tarjetas prepago como alternativa

La extrema escasez de divisas en el territorio cubano impide que los emigrantes cobren todas las subvenciones en dinero en efectivo. Debido a este inconveniente, los beneficiarios obtienen una parte del capital mediante una tarjeta prepago especial.

Este dispositivo digital permite realizar compras de alimentos y bienes de primera necesidad en establecimientos seleccionados. De este modo, los afectados aseguran la manutención básica diaria de sus familias dentro del complejo contexto financiero.

Por ejemplo, el ciudadano cubano-español Raúl Viso Zurita detalla que la tarjeta clásica cuesta 4 dólares americanos. Además, el usuario abona un dólar extra por la gestión del depósito y la entidad entrega el resto en metálico.

Alimentos básicos para las familias

La directora general de Relaciones Exteriores, Miossoty Paradelo, confirma que los ciudadanos ya disponen de los paquetes institucionales de comida. Estos lotes de supervivencia resuelven las carencias más inmediatas de miles de hogares en todo el territorio insular cubano.

Finalmente, el Gobierno de Canarias y el Gobierno de España firman un acuerdo estratégico de colaboración. Mediante este pacto, la ayuda humanitaria estatal y autonómica alcanzará a un mayor número de compatriotas durante este año.