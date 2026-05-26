Súper Amara Bera Bara vs Rocasa Gran Canaria | Final Liga Guerreras Iberdrola

Primer partido de la gran final de la Liga Guerreras Iberdrola que enfrentarán este miércoles en San Sebastián al Súper Amara Bera Bera y al Rocasa Gran Canaria

El Rocasa Gran Canaria vuelve a la final de la Liga Guerreras Iberdrola. Imagen de recurso cedida por le club grancanario

El Rocasa Gran Canaria vuelve a mirar de frente al título liguero, siete años después y este miércoles el conjunto teldense encara, en San Sebastián, una final histórica ante el Súper Amara Bera Bera con la ilusión de recuperar el trono del balonmano femenino nacional y devolver la gloria a un club que se ha clasificado, por primera vez para la final con el vigente modelo de playoff, desde el trabajo, la paciencia, el talento, la juventud y la identidad competitiva.

El equipo dirigido por Dejan Ojeda aterriza en el José Antonio Gasca en uno de los mejores momentos de la temporada. Las grancanarias llegan reforzadas anímicamente tras eliminar al Costa del Sol Málaga en unas semifinales apasionantes, donde demostraron carácter, madurez y una solidez defensiva que ha sido una de las grandes señas de identidad del curso.

Así, Dejan Ojeda, que viajará con las mismas jugadoras que disputaron el partido de vuelta de las semifinales, con la única ausencia de la joven Aruma Munguía, sabe que para apuntarse el primer asalto de la final deben seguir el guion de los últimos partidos: “En defensa, rozar la excelencia y mantener la intensidad todo el partido y en ataque lograr que todas las jugadoras participen, no solo marcando goles. Los pequeños detalles también serán importantes”, explicó.

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El rival, Bera Bera

El cuadro grancanario fue capaz de derrotar al propio Bera Bera en Telde en uno de los partidos más completos de la liga regular. Aquel triunfo por 25-24 confirmó que el conjunto canario puede discutirle el dominio al vigente campeón liguero. Tras verse cinco goles abajo en la primera mitad, Rocasa reaccionó desde la defensa y firmó un parcial decisivo para remontar al conjunto donostiarra.

El Rocasa Gran Canaria llega a la final sin complejos y consciente de que está ante una oportunidad única de volver a conquistar la Liga y de reafirmar el crecimiento de un proyecto que nunca dejó de competir entre la élite.

La final arrancará este miércoles en San Sebastián (18:15 horas) y vivirá su segundo capítulo el domingo en Telde (18:45 horas), donde el Antonio Moreno espera convertirse nuevamente en el principal alidado para empujar al equipo hacia el anhelado título.

Dónde ver el primer partido de la final