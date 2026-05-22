El Rocasa Gran Canaria, con cuatro goles de renta, sueña con su primera final en el Antonio Moreno ante el Costa del Sol Málaga

Melania Falcón, Tiddara Trojaola y Alba Spugnini empujan al Rocasa Gran Canaria hacia una final histórica / Rocasa Gran Canaria

El espíritu guerrero del Rocasa Gran Canaria sigue más vivo que nunca y el sueño de disputar la primera final de su historia, con el nuevo formato de playoff, está a tiro de sesenta minutos.

Los que se disputarán en el Antonio Moreno este domingo, 24 de mayo, a partir de las 12:00 horas ante el Costa del Sol Málaga con la afición teldense como gran bastión para defender los cuatro goles de renta que alcanzaron en el partido de ida en Carranque (23-27).

Y nadie mejor que tres exjugadoras del Rocasa para mostrar públicamente su apoyo al equipo antes del decisivo encuentro: dos auténticas leyendas, Melania Falcón y Tiddara Trojaola, ambas referentes históricos tras completar, respectivamente, diecisiete y catorce temporadas en el club, y Alba Spugnini, otra antigua “guerrera” muy querida por la afición.

Declaraciones de “Mela” Falcón

“Mela” Falcón marcó una época en el Rocasa. Eterna extremo zurda capaz de levantar ocho títulos y de anotar más de mil goles durante casi 20 temporadas destaca “la gran ilusión que suponedisfrutar de la gran temporada que está haciendo el Rocasa. Es muy difícil afrontar un cambio de entrenador, lidiar con las lesiones y con la incorporación de jugadoras nuevas a mitad de temporada. El Rocasa tiene un gran vestuario y eso se nota, a pesar de la juventud de muchas de sus jugadoras”.

“Que el Rocasa esté luchando por llegar a la final es una alegría inmensa para el club y para unas jugadoras que merecen recibir la recompensa de la final, después de un gran año”, apostilló la leyenda teldense.

Declaraciones de Tiddara Trojaola

Por su parte, Tiddara Trojaola, excelente extremo izquierdo que conquistó siete títulos: una liga, dos Copas de la Reina, dos Supercopas de España y dos EHF Challenge Cup, reconoce que “ver al equipo tan cerca de la final es algo especial y emocionante. A todas las que hemos formado parte del club en algún momento nos hace mucha ilusión que el Rocasa pueda meterse en la final, porque sabemos el enorme esfuerzo, trabajo y sacrificio que hay detrás de cada temporada”.

Trojaola califica de “muy bueno, regular y sólido”, el juego que ha mostrado el conjunto que dirige Dejan Ojeda durante todo el curso, antes de subrayar una de las claves del éxito: “Han sabido construir un auténtico equipo, un grupo equilibrado con una mezcla de juventud y veteranía que ha recogido los frutos de un gran trabajo”.

Declaraciones de Alba Spugnini

También la jugadora del Minaur Baia Mare, Alba Spugnini, quiso enviar un mensaje de confianza y aliento desde Rumanía antes de la cita. “El Rocasa siempre fue y será una familia para mí y es un orgullo grande que puedan llegar a la ronda decisiva. Me alegra mucho que peleen por el título en una temporada increíble”, asegura, antes de afirmar que “una de las razones del auge actual es que el Rocasa lleva años trabajando muy bien con un equipo joven que ha ido creciendo con los años, los partidos y la experiencia y eso se traduce en la posibilidad de jugar una gran final”.

Confianza absoluta en otra noche mágica

La pivote tinerfeña aconseja a su ex equipo desde la distancia: “Que disfruten al máximo de la experiencia, de cada minuto del partido, sabiendo que no será fácil, a pesar de los cuatro goles de ventaja, porque pasar a la final en casa será mucho más bonito. Recuerdo el año que ganamos la EHF, recuerdo cada final y cada semifinal y sé lo que es vivir ese tipo de encuentros y estoy convencida de que juntas, unidas y con la afición arropando, lo conseguirán”.

Asimismo, Trojaola, que se retiró en el 2021 vistiendo la elástica verdilla, coincide en señalar la importancia de “confiar en sus cualidades, disfrutar del momento y seguir compitiendo como hasta ahora sin hacer nada diferente”, y anima a “jugar con el plus que aporta una afición espectacular que siempre empuja y apoya sin importar el resultado. Entre todos y todas conseguiremos el objetivo”.

Por su parte, Falcón, quien dejó la práctica activa del balonmano hace apenas un año con el Rocasa como único equipo de su vida profesional, tiene claro que “pocos ánimos necesitan las jugadoras y el cuerpo técnico, porque son muy conscientes de lo que se juegan este domingo ante una afición que no va a parar hasta llevarlas a la final”, apunta, antes de advertir que “es cierto que tienen buena renta y jugando en casa eso es positivo, pero no pueden confiarse. Pase lo que pase, habrá sido una buena temporada”.

El Rocasa sueña con el título

El conjunto teldense afronta este encuentro con la ambición de volver a pelear por el título de la Liga Guerreras Iberdrola, competición que conquistó en la temporada 2018/2019, uno de los grandes hitos recientes de la entidad.

Además, el club levantó la Supercopa en la campaña 2019/2020 y su último gran éxito continental llegó con la conquista de la EHF European Cup en la temporada 2021/2022.

El pabellón insular Antonio Moreno se prepara así para vivir otra gran jornada de balonmano de altos kilates, con el objetivo irrenunciable de que el Rocasa Gran Canaria vuelva a escribir una nueva página dorada en su historia.