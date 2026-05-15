El Rocasa Gran Canaria afronta ante el Costa del Sol Málaga el primer asalto hacia la gran final de la Liga Guerreras Iberdrola

El Rocasa Gran Canaria se enfrenta al Costa del Sol Málaga en la semifinal / Rocasa Gran Canaria

En el póker de aspirantes al título de la Liga Guerreras Iberdrola vuelve a formar parte el Rocasa Gran Canaria que afronta este sábado en tierras andaluzas el partido de ida de las semifinales por el título ante el Costa del Sol Málaga, en una eliminatoria de máxima rivalidad entre dos de los grandes referentes del balonmano femenino nacional en las últimas temporadas.

El conjunto teldense llega a esta cita después de firmar una de las remontadas más memorables de los cuartos de final. Las jugadoras dirigidas por Dejan Ojeda lograron levantar una desventaja de cinco goles frente al AtticGo Elche para sellar su clasificación a semifinales, demostrando una vez más el carácter competitivo y la capacidad de sacrificio de un equipo que nunca deja de creer.

Un espíritu de lucha que quedó patente en la reciente edición de Copa de la Reina, donde el Rocasa protagonizó una espectacular reacción en semifinales que estuvo muy cerca de conducir al equipo a su quinta final copera. Las grancanarias rozaron una remontada milagrosa que confirmó el buen momento que atraviesa en el tramo decisivo de la temporada.

Ahora, el desafío será mayúsculo ante un Costa del Sol Málaga que ha sido el único equipo capaz de derrotar en dos ocasiones al Rocasa esta campaña. El conjunto andaluz, uno de los bloques más sólidos de la competición, volverá a poner a prueba la fortaleza de un Rocasa que llega lanzado anímicamente y dispuesto a competir hasta el último balón.

Claves para asaltar Málaga

El entrenador del Rocasa, Dejan Ojeda, apuesta por las mismas jugadoras que viajaron a Donostia y tiene claro que, para lograr un buen resultado en una de las pistas más inaccesibles de la Liga, es necesario “mejorar la eficacia de cara a la portería rival, algo que estamos convencidos de que vamos a lograr, y mantener la tensión defensiva con el control individual de sus jugadoras y, especiamente, aguantar su arranque intenso y agresivo, una característica del equipo malagueño cuando juega en casa”, declaró, antes de calificar al rival como “un equipo muy experimentado en este tipo de partidos decisivos y, aunque tiene bajas, las suple con experiencia, veteranía y la calidad individual de sus jugadoras”, subrayó.

Un cruce marcado por el factor anímico y la igualdad

La eliminatoria promete igualdad, intensidad y emociones fuertes entre dos aspirantes al título que se conocen perfectamente y que han protagonizado algunos de los encuentros más vibrantes de los últimos años en la Liga Guerreras Iberdrola.

El Costa del Sol Málaga se plantó en las semifinales después de superar, también por la mínima, una eliminatoria que se le complicó en la pista del Beti-Onak, una de las grandes sensaciones de la temporada (24-22) en el envite de ida. En la vuelta, las malagueñas lograron laagónica remontada tras imponerse por tres goles (23-20) en Carranque y citarse con el cuadro teldense en la penúltima ronda de los playoff. En Europa quedó eliminado de la EHF Euroepan Cup y no disputó la fase final de la Copa de la reina.

El máximo responsable técnico de las panteras, Suso Gallardo, advierte: “Tenemos muchas ganas e ilusión por afrontar otra semifinal liguera en la historia del club, sabiendo de la dificultad que entraña el partido ante un gran rival. Saltaremos a la pista con la confianza de poder trasladar a la pista el buen trabajo que hemos hecho en dos semanas casi sin partidos. Hemos podido recuperar algunos efectivos de las pocas jugadoras que nos quedan sin lesiones. Queremos sacar un buen resultado ante nuestra afición para viajar a Canarias y pelear el pase a la final”. El Málaga arrastra las sensibles bajas de jugadoras como Bárbara Vela, Maider Barros, Sole López, Nayra Solís y Nicxon Clabel.

El Rocasa buscará un resultado positivo en tierras malagueñas que le permita afrontar con garantías el encuentro de vuelta en Gran Canaria, donde la afición teldense volverá a jugar un papel fundamental en el sueño de alcanzar una nueva final liguera.