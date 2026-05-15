Expertos en tecnología y hackers analizan las nuevas amenazas online para proteger a empresas y ciudadanos canarios

Santa Cruz de Tenerife acoge una nueva edición de Hackron para combatir el aumento de estafas y ciberataques. El evento reúne a expertos y empresas tecnológicas que buscan mejorar la respuesta ante estos delitos digitales. Los asistentes participan en ponencias y actividades prácticas para reforzar la protección de datos en el archipiélago.

Informa: Redacción Informativos RTVC

Una de las actividades más llamativas de la jornada consiste en un simulacro de ciberataque. Los especialistas recrean una agresión contra los sistemas informáticos del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Esta prueba sirve para detectar vulnerabilidades reales y mejorar los protocolos de defensa institucional.

El alcalde capitalino, José Antonio Bermúdez, resalta la importancia de estas prácticas ante la realidad actual. El ayuntamiento recibió el año pasado un total de 113.000 correos maliciosos. Esta cifra demuestra la necesidad urgente de que las administraciones inviertan más en ciberseguridad.

Las empresas privadas también deben destinar recursos para proteger su información sensible de manos ajenas. Los ataques constantes ponen en riesgo la estabilidad de los servicios públicos y privados. Por ello, la prevención constituye la mejor herramienta para evitar desastres informáticos de gran escala.

Un negocio oscuro y lucrativo

El fundador de Hackron, Cecilio Sanz, define el cibercrimen como un negocio muy lucrativo hoy. Muchas personas utilizan los medios digitales para ganar grandes sumas de dinero de forma ilícita. Por consiguiente, la seguridad digital requiere una actualización constante para frenar a estos delincuentes.

Este tipo de encuentros promueve activamente la cultura de la protección tecnológica en toda Canarias. Los organizadores buscan concienciar a la población sobre los peligros de compartir datos sin control. Además, el evento fomenta la colaboración entre distintos sectores para crear un frente común.

La formación técnica resulta fundamental para que los profesionales canarios lideren la lucha contra el fraude. Hackron consolida su posición como un referente necesario para el aprendizaje de técnicas defensivas. Finalmente, los expertos insisten en que la vigilancia ciudadana reduce significativamente el éxito de las estafas.