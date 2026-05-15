La Familia disputará del 21 al 23 de agosto el Torneo Internacional de Tenerife ante Nigeria y Bélgica, dentro de la preparación para la FIBA Women’s Basketball World Cup 2026

La Familia jugará en Tenerife el primer torneo de preparación para la Copa del Mundo de Berlín / Cabildo de Tenerife

La Selección Femenina Absoluta (La Familia) volverá este verano a Tenerife para disputar el Torneo Internacional de Tenerife del 21 al 23 de agosto en el Pabellón de Deportes Santiago Martín de La Laguna, donde se medirá a Nigeria y Bélgica en una nueva etapa del camino hacia la gran cita mundialista del próximo mes de septiembre.

El torneo se celebrará gracias a la colaboración entre la Federación Española de Baloncesto y del Área de Turismo Cabildo Insular Tenerife así como su Servicio Deportes, reforzando así la apuesta de la isla por seguir acogiendo grandes eventos deportivos internacionales y acompañando una vez más a #LaFamilia.

El regreso de #LaFamilia a Tenerife tendrá un significado especial. Ocho años después, España volverá a disputar una Copa del Mundo femenina, una cita que precisamente tuvo a la isla como protagonista en la última experiencia mundialista de la Selección en 2018, cuando #LaFamilia conquistó la medalla de bronce ante su afición. Tenerife volverá así a acompañar al equipo nacional en el camino hacia el gran reto internacional del verano, acogiendo también las sesiones de entrenamiento de las de Miguel Méndez durante los días previos al torneo.

#LaFamilia prepara el Mundial en Tenerife

El vicepresidente y consejero de Turismo del Cabildo de Tenerife, Lope Afonso, señala que “para Tenerife es un orgullo volver a recibir a #LaFamilia en un momento tan especial de su preparación hacia la Copa del Mundo de Berlín. La isla mantiene un vínculo muy estrecho con la Selección Española Femenina desde aquel inolvidable Mundial de 2018 y este torneo internacional refuerza nuestra apuesta por seguir siendo sede de grandes acontecimientos deportivos de proyección internacional”.

Según Afonso, “eventos como este no solo consolidan a Tenerife como un destino de referencia para el turismo deportivo, sino que también generan un importante impacto económico, promocional y social para la isla. Acoger a selecciones de primer nivel como España, Bélgica y Nigeria proyecta la imagen de Tenerife ante millones de aficionados y demuestra nuestra capacidad organizativa para albergar competiciones de máximo nivel”.

La CEO de Turismo de Tenerife, Dimple Melwani, destaca que “para Tenerife es una satisfacción seguir vinculada a eventos deportivos de primer nivel internacional que proyectan la imagen de la isla en mercados estratégicos y refuerzan nuestro posicionamiento como destino de turismo deportivo durante todo el año”. Además, “volver a recibir a la Selección Femenina tiene un significado muy especial para la isla por los recuerdos y emociones que nos dejó el Mundial de 2018 y por los valores de esfuerzo, inspiración y cercanía que transmite #LaFamilia”.

Por su parte, la consejera de Deportes, Yolanda Moliné, remarca que “Tenerife vuelve a convertirse en punto de encuentro del mejor baloncesto femenino internacional y eso nos llena de orgullo, ya que mantenemos una conexión muy especial con la Selección Española Femenina”.

Asimismo, Moliné señala que “la Selección regrese a nuestra tierra en su camino hacia la Copa del Mundo de Berlín supone una magnífica noticia para el deporte tinerfeño y para toda nuestra cantera, ya que miles niños tendrán la oportunidad de ver de cerca a sus referentes, entre las que estará la tinerfeña Elena Buenavida, un ejemplo del enorme talento que sigue creciendo en nuestra isla”.

Tres selecciones de primer nivel

La isla tinerfeña reunirá a tres selecciones de primer nivel. España abrirá la competición el 21 de agosto frente a Nigeria, una de las grandes dominadoras del baloncesto africano en los últimos años. Un día después, Nigeria y Bélgica se enfrentarán entre sí antes de que #LaFamilia cierre su participación el 23 de agosto ante Bélgica, vigente campeona de Europa y una de las grandes potencias del panorama internacional.

Calendario del TORNEO SEAF TENERIFE:

21 de agosto | España – Nigeria

22 de agosto | Nigeria – Bélgica

23 de agosto | España – Bélgica

Tenerife acogerá así una gran cita internacional de baloncesto femenino. Recibiendo a una #LaFamilia que afronta un verano ilusionante y lleno de retos antes de competir en la FIBA Women’s Basketball World Cup 2026 de Berlín.