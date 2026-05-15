San Juan denuncia el abandono de sus accesos mecánicos

Los vecinos critican que la falta de mantenimiento del ascensor y las escaleras mecánicas los deja aislados en un barrio con 2.000 escalones

Cerca de 800 residentes de San Juan sufren el bloqueo de sus accesos principales en Las Palmas de Gran Canaria. Los afectados denuncian que el Ayuntamiento mantiene inoperativos el ascensor y las escaleras mecánicas desde hace meses. Esta situación impide la movilidad de personas mayores y ciudadanos con discapacidad física por la empinada ladera.

Informa: Redacción Informativos RTVC

Los vecinos de San Juan conviven con más de 2.000 escalones en sus calles. Actualmente, ni la escalera mecánica ni el ascensor funcionan correctamente. Esta avería prolongada obliga a los residentes a realizar esfuerzos físicos agotadores cada día.

La dejadez municipal agrava la situación de vulnerabilidad en la zona. Muchas personas mayores explican que no pueden salir de sus casas. El vecindario califica este problema como una discriminación directa hacia el colectivo con discapacidad.

El ascensor sufre roturas constantes cada tres días según los testimonios. En ocasiones, los usuarios quedan atrapados entre las plantas del elevador. Entonces, los servicios de emergencia deben acudir para rescatar a los vecinos encerrados.

Sin soluciones tras las protestas

Los afectados ya trasladaron sus quejas al Ayuntamiento de la capital grancanaria. Además, los residentes entregaron firmas para exigir una reparación inmediata y definitiva. Sin embargo, la institución local todavía no aporta una solución técnica al problema.

Juan Ramón Llanera, Secretario Asociación de Vecinos Artemi San Juan, explica que trabajan para mejorar el contrato actual. El secretario de la asociación vecinal busca una nueva licitación del servicio. Mientras tanto, los operarios solo realizan arreglos temporales que fallan poco después.

El barrio soporta un desnivel de 28 metros de altura sin ayudas mecánicas. Los vecinos insisten en que «no tienen alas» para subir el calvario diario. Por ahora, la comunidad solo puede esperar por un nuevo contrato de mantenimiento.