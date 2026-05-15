El mes de mayo apunta a cifras nunca vistas debido a las lluvias y la colaboración ciudadana resulta vital para frenar la plaga

Las autoridades ambientales capturaron casi mil ejemplares de culebra real californiana en Gran Canaria desde el inicio de 2026. El proyecto Stop Culebra Real coordina estos trabajos en los núcleos afectados de la isla para proteger la fauna endémica. La combinación de un invierno frío y una primavera húmeda facilita ahora la salida masiva de estos reptiles a la superficie.

Informa: Redacción Informativos RTVC

El equipo de control biológico afronta una campaña sin precedentes por la alta actividad de esta especie invasora en el medio natural. Los expertos detectaron la presencia de este animal en la isla hace más de dos décadas. Sin embargo, la población alcanza hoy niveles de ocupación preocupantes para el ecosistema canario.

Mayo marca un hito en la serie histórica

La meteorología actual favorece el avistamiento de ejemplares en diversas zonas debido al aumento de la humedad en el terreno. Ramón Gallo, responsable del proyecto Stop Culebra Real, confirma que este mes de mayo mantiene un ritmo de récord. Las capturas superan ya las 300 unidades en apenas unas semanas de trabajo intensivo.

El frío del pasado invierno mantuvo a los reptiles ocultos y retrasó su activación habitual durante los meses anteriores. Por este motivo, las serpientes salen ahora con mayor fuerza para alimentarse y reproducirse en los campos de la isla. La abundancia de agua genera un entorno ideal para que estos animales se sientan cómodos fuera de sus refugios.

Esta situación perjudica gravemente a los lagartos y lisas autóctonos que habitan en los espacios naturales de Gran Canaria. El jefe del proyecto lamenta que la especie invasora devore de forma masiva a los reptiles endémicos locales. La supervivencia de la biodiversidad propia corre peligro ante la expansión incontrolada de este depredador foráneo.

El papel fundamental de la población local

La participación de los vecinos constituye una herramienta esencial para localizar y retirar a los ejemplares de los espacios públicos. Ramón Gallo destaca que los ciudadanos logran casi la mitad de las capturas totales del programa de control. La colaboración activa permite llegar a rincones donde los operarios no siempre tienen presencia inmediata.

El ciudadano debe entender que su aviso protege directamente el patrimonio natural de su propia tierra. Avisar sobre la presencia de una serpiente ayuda a frenar la colonización de nuevos territorios dentro de la geografía insular. Por consiguiente, la concienciación social representa el mejor aliado para los equipos que trabajan sobre el terreno.

La culebra real californiana posee una enorme facilidad reproductiva que consolida su asentamiento definitivo en la isla. Por ello, el trabajo de Stop Culebra Real resulta vital para evitar que la plaga siga creciendo de forma exponencial. Los esfuerzos conjuntos entre administración y sociedad civil intentan minimizar el impacto de este grave problema ambiental