El alquiler en Tamaraceite duplica su precio en solo seis años

El barrio de Las Palmas de Gran Canaria vive un auge inmobiliario que sitúa las rentas mensuales por encima de los 1.000 euros

Tamaraceite lidera la demanda de vivienda en la capital grancanaria debido a su amplia oferta de servicios. El mercado inmobiliario local sufre una escalada de precios sin precedentes desde el año 2020. Esta situación obliga a muchos residentes a buscar alternativas en municipios cercanos como Arucas o Teror.

Informa: Redacción Informativos RTVC

El coste de la vida en este barrio ha cambiado de forma radical en poco tiempo. Los vecinos pagaban antes unos 500 euros por un piso de dos habitaciones. Actualmente, esos mismos inmuebles alcanzan rentas de hasta 1.200 euros mensuales.

Esta zona periférica ha ganado un gran protagonismo en el mapa de la ciudad. La transformación urbana atrae a nuevos perfiles de compradores y arrendatarios. Por este motivo, el valor del metro cuadrado no para de subir.

Las inmobiliarias confirman que el interés por residir aquí es máximo. Muchos propietarios aprovechan el momento para elevar sus pretensiones económicas. El barrio compite ahora en costes con las zonas más céntricas.

Escasez de oferta frente a la alta demanda

La disponibilidad de viviendas para alquilar es extremadamente baja en la actualidad. La asesora Keyna Falcón advierte sobre la falta de inmuebles de larga estancia. Apenas existe una docena de opciones reales para los nuevos interesados.

La mayoría de las nuevas construcciones se destinan a la compraventa final. Los inversores adquieren propiedades con el objetivo de fijar su residencia habitual. Este fenómeno reduce todavía más el stock disponible para el mercado del alquiler.

La demanda supera con creces la capacidad de absorción del propio barrio. Los precios suben de forma inevitable ante la competencia entre inquilinos. Esta falta de producto tensiona la economía de las familias locales.

El atractivo de los servicios y la tranquilidad

Tamaraceite destaca por ofrecer todas las facilidades comerciales a sus pies. El barrio cuenta con grandes centros comerciales y servicios de salud cercanos. Además, dispone de numerosos pequeños negocios como panaderías y cafeterías.

Los residentes valoran positivamente la calma que se respira en sus calles. La zona permite vivir apartado del bullicio sin renunciar a nada. El tráfico es menor que en el centro de la capital.

A pesar de las subidas, el barrio sigue siendo algo más económico que la zona centro. Sin embargo, la brecha de precios se acorta cada vez más rápido. Por ello, los ciudadanos miran ya hacia Santa Brígida o Teror.