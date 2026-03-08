Los municipios más caros para alquilar una vivienda San Bartolomé de Tirajana, Arona, Adeje y Las Palmas de Gran Canaria

El problema de la vivienda no tiene visos de solucionarse a corto plazo, por lo que alquilar una casa cuesta cada vez más caro.

Informa. RTVC.

La cuota media mensual se encuentra en 1.112 euros en Canarias. Además, los precios del alquiler subieron en un año casi un 13% en el archipiélago. Los municipios más caros para alquilar son San Bartolomé de Tirajana, Arona, Adeje y Las Palmas de Gran Canaria.

Imagen archivo RTVC.

Situación actual

Muchas familias o jóvenes, se ven obligados a continuar viviendo en la casa familiar junto a sus progenitores, debido a la situación actual. Un panorama que viene marcado por los altos precios, junto a una oferta reducida y una alta demanda.

Por tanto, el mercado se tensiona por la menor presencia de inversores, limitando así las opciones para los inquilinos.

Además, a lo anterior se le suma, que muchos propietarios optan por destinar sus inmuebles al alquiler de corta estancia o vacacional, reduciendo la oferta de arrendamiento de larga duración.