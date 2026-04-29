InicioNoticias de CanariasFuerteventura

Actos vandálicos dañan el Centro Cultural de Buenavista en Puerto del Rosario

RTVC
RTVC

El Ayuntamiento de Puerto del Rosario estudia instalar videovigilancia y limitar horarios tras los destrozos

El Centro Cultural de Buenavista, en Puerto del Rosario, en Fuerteventura, ha amanecido con pintadas en sus paredes y varios cristales rotos en un nuevo episodio de vandalismo que afecta a este espacio público.

Las instalaciones, que albergan locales de asociaciones y zonas deportivas, también han sufrido daños en sus canchas, utilizadas a diario por decenas de personas.

Actos vandálicos dañan el Centro Cultural de Buenavista en Puerto del Rosario
Actos vandálicos dañan el Centro Cultural de Buenavista en Puerto del Rosario. RTVC

Medidas que buscan reforzar la seguridad

Ante estos hechos, el consistorio ha anunciado que valora la instalación de cámaras de videovigilancia, así como la implantación de un horario de apertura y cierre, ya que actualmente el recinto permanece abierto las 24 horas. Estas medidas buscan reforzar la seguridad y evitar nuevos actos vandálicos.

El Ayuntamiento ya ha interpuesto la correspondiente denuncia ante la Policía Local, que ha iniciado una investigación para esclarecer lo ocurrido e identificar a los responsables.

Noticias Relacionadas

Otras Noticias

Siete obras sin adjudicar en El Hierro evidencian el bloqueo de las licitaciones públicas

La emergencia sociosanitaria agiliza la respuesta ante la demanda de plazas en La Palma

Catha González: “El documental ‘El sueño del sueño’ son 48 horas de tensión, lágrimas y amor al Carnaval, sin guion ni filtros”

La incertidumbre internacional amenaza la conectividad y el turismo en Canarias

El Gobierno celebra el Día de Canarias desde el valor de la identidad común, ‘Somos Patrimonio de Canarias’