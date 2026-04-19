Feaga 2026 ha contado con una alta participación entre profesionales, empresas del sector, colectivos y servicios complementarios de toda Canarias

Cerca de 45.000 personas han visitado la Feria Agrícola, Ganadera y Pesquera de Fuerteventura (Feaga) 2026 que desde el pasado jueves se celebra en la localidad de Pozo Negro, ha informado el Cabildo en un comunicado.

Informa. RTVC.

En el acto de clausura, la presidenta del Cabildo de Fuerteventura, Lola García, ha agradecido la gran implicación del sector primario majorero y ha destacado la alta participación en la feria.

“Esto viene a mostrar la fuerza que tiene nuestro sector primario y lo importante que es para nuestra población: una feria con mayúsculas”, ha indicado.

Profesionales del sector

Lola García ha anunciado que la próxima edición se celebrará del 15 al 18 de abril, “por lo que seguiremos trabajando de la mano de los profesionales y las profesionales del sector y el Cabildo de Fuerteventura seguirá cuidando y defendiendo nuestro sector primario”.

El consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca, Enrique Pérez, ha dado las gracias a Fuerteventura “por responder a Feaga 2026” y ha señalado que “lo importante ha quedado reflejado: el trabajo de la agricultura, la ganadería y la pesca, que es lo que se muestra en Feaga”.

Imagen cedida Cabildo de Fuerteventura.

Lola García y Enrique Pérez han agradecido a los profesionales del sector por hacer posible la feria, así como el esfuerzo del personal de la Consejería insular de Agricultura, Ganadería y Pesca, el resto de áreas del Cabildo de Fuerteventura, así como ayuntamientos, Gobierno de Canarias, asociaciones y colectivos.

El director general de Ganadería, Andrés Díaz, ha felicitado al Cabildo y a la sociedad majorera por una feria a nivel regional “que no sería nada sin la implicación que tiene la presidenta insular y el Cabildo de Fuerteventura”.

Alta participación

El primer teniente alcalde del Ayuntamiento de Antigua, Juan Cabrera, también ha agradecido a todos los que han aportado y colaborado para llevar a cabo Feaga, “y seguiremos apoyando al sector primario durante todo el año”.

Feaga 2026 ha contado con una alta participación entre profesionales, empresas del sector, colectivos y servicios complementarios de toda Canarias, con más de 200 stands entre nave comercial, nave institucional, el área de productores y mercado de artesanos, ventorrillos y puestos de asociaciones.

Un total de 3.000 escolares de infantil y primaria y 700 mayores de todos los municipios visitaron la feria en la tarde del viernes.

Los juegos y deportes tradicionales han tenido una gran presencia, con la Copa Interinsular de Bola Canaria en la que participaron más de 300 personas o el Torneo Antonio Cano de las Escuelas Insulares de Lucha Canaria, que se celebró, por primera vez, en el marco de Feaga.