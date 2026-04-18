El vicepresidente del Gobierno, Manuel Domínguez, y la consejera de Turismo y Empleo, Jéssica de León, visitaron este sábado Feaga en Fuerteventura

Informa: Redacción Informativos RTVC

El vicepresidente del Gobierno de Canarias y consejero de Economía, Industria, Comercio y Autónomos, Manuel Domínguez, visitó este sábado la Feria Agrícola, Ganadera y Pesquera (Feaga) de Fuerteventura, un evento que se ha consolidado como la cita más importante del sector en Canarias. Durante la visita, realizada junto a la consejera de Turismo y Empleo, Jéssica de León, Domínguez puso en valor el trabajo conjunto desarrollado para garantizar la continuidad del POSEI en el nuevo marco financiero europeo 2028-2034.

Domínguez explicó que hace unos meses existía una seria preocupación porque el POSEI, instrumento fundamental para el sector primario canario, podía quedar diluido sin una partida económica específica. “Hoy hemos dado un paso decisivo para recuperar el POSEI con nombre y apellido, distanciado de la PAC y con reconocimiento expreso de su singularidad para las regiones ultraperiféricas”, afirmó.

Visita a Feaga. Imagen Gobierno de Canarias

El vicepresidente señaló que la incorporación de una enmienda respaldada por el eurodiputado canario Gabriel Mato y apoyada por todos los grupos políticos supone “un primer gran éxito” y un reconocimiento al trabajo institucional desplegado desde Canarias para defender un programa que consideró “vital” para el presente y el futuro del campo canario.

Asimismo, destacó que el documento aprobado en la Comisión de Presupuestos del Parlamento Europeo refuerza la necesidad de mantener el carácter no centralizado del POSEI y de incrementar los fondos destinados a este instrumento a lo largo del próximo periodo financiero. Según avanzó, la previsión es que ese incremento alcance en torno a los 300 millones de euros anuales.

Al lado del sector primario

Por su parte, la consejera de Turismo y Empleo destacó la importancia de estar al lado del sector primario en un momento especialmente complejo, subrayando que Canarias ha aprobado recientemente medidas de apoyo por valor de más de ocho millones de euros.

De León recordó además que el sector “no ha parado de crecer” y que todavía tiene un amplio margen de desarrollo vinculado a retos como la gestión del agua, especialmente en Fuerteventura, donde valoró la puesta en marcha de la depuradora y la necesidad de seguir impulsando una feria que calificó de “indiscutible para los majoreros”.