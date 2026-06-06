La organización suspende Sonidos Líquidos por motivos de seguridad tras registrarse rachas superiores a los 75 kilómetros por hora en La Geria

Sonidos Líquidos cancela su edición de 2026 por el fuerte viento en Lanzarote. Europa Press

El festival Sonidos Líquidos 2026 ha cancelado su edición de 2026 debido a las adversas condiciones meteorológicas registradas este sábado en Lanzarote, donde se han superado rachas de viento de 75 kilómetros por hora y las previsiones apuntaban a un empeoramiento durante la jornada.

La organización explicó que la decisión se tomó en coordinación con las autoridades competentes y priorizando la seguridad de artistas, personal técnico, trabajadores y asistentes.

Asimismo, indicó que las condiciones no garantizaban el desarrollo del evento ni el disfrute del público en circunstancias adecuadas.

Procedimiento de la devolución, en los próximos días

El festival, que había agotado todas sus entradas, iba a celebrarse en La Geria con actuaciones de grupos y artistas como The Molotovs, Sanguijuelas del Guadiana, Rufus T. Firefly y Ángel Stanich.

La organización informará en los próximos días sobre el procedimiento para la devolución de las entradas y los tickets de transporte.