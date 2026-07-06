El Festival ‘Somos Latinos’ tendrá lugar el próximo 11 de julio en el Anexo del Estadio Gran Canaria Arena

Cartel Somos Latinos.

Una noche, siete actuaciones y las canciones que arrasan a uno y otro lado del Atlántico. Este sábado 11 de julio, María Becerra, Ke Personajes, Nacho (del mítico dúo Chino & Nacho), Ráfaga, Bacilos y Las K-Narias compartirán escenario en el Anexo del Estadio Gran Canaria Arena. Será en el estreno de Somos Latinos, el festival que irrumpe en la capital con un cartel dedicado a los grandes amantes de la música latina.

La «Nena de Argentina», María Becerra, vive uno de los grandes momentos de su carrera. Tras hacer historia llenando el estadio River Plate con un espectáculo de gran producción en formato 360º, la artista despliega su talento en Gran Canaria como uno de los grandes reclamos de Somos Latinos.

Del fenómeno del pop urbano, el cartel da paso a la cumbia que domina el panorama actual con Ke Personajes, la banda argentina que ha devuelto el género al primer plano con ‘Adiós amor’, ‘Ojitos rojos’ o ‘Ya no vuelvas’ y el estilo inconfundible de Emanuel Noir al frente. La cumbia, además, tendrá doble protagonismo con la gran banda argentina Ráfaga, referente histórico del género en Latinoamérica.

Más artistas

El cartel mira también a quienes crecieron cantando ‘Mi Niña Bonita’, ‘Andas en Mi Cabeza’ o ‘Tu Angelito’, pues Nacho traerá a Gran Canaria el legado de Chino & Nacho, el dúo venezolano que definió el sonido del pop latino y el merengue urbano en la década del 2010.

La “guinda” del cartel la pondrá Bacilos, grupo ganador de varios premios Latin Grammy alabado por fusionar el pop con ritmos caribeños como la salsa y el merengue. Además de Las K-Narias, máximo exponente del talento canario dentro de la música urbana y pioneras del reguetón femenino en España.

El resultado es un cartel diseñado para reunir a distintas generaciones en torno a la riqueza y diversidad de los ritmos latinos en una experiencia cultural como punto de encuentro entre ambas orillas del Atlántico.