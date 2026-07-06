Las personas heridas suman ya más de 16.700 en las zonas afectadas por el doble terremoto

Imagen: EP

El último balance oficial por los potentes terremotos registrados hace más de una semana en el centro de la costa venezolana eleva a más de 3.300 los fallecidos y a más de 16.700 los heridos.

El presidente de la Asamblea Nacional venezolana, Jorge Rodríguez, ha informado de que son concretamente 3.342 los muertos y 16.740 los heridos como resultado los seísmos de 7,5 y 7,2 en la escala de Ritcher ocurridos el 28 de junio, que han dejado además importantes daños sobre 856 edificios, 190 de ellos hundidos.

Más de 17.000 personas ha perdido su vivienda

Las víctimas incluyen, además, 17.345 personas que han perdido su vivienda, según las autoridades, que han informado asimismo de que han atendido a 86.794 familias, rescatado a 6.462 personas, y repartido más de 9.585 toneladas de alimentos.

En este momento, hay desplegados más de 4.088 rescatistas internacionales para hacer frente a los estragos de los terremotos, a los que han seguido 995 réplicas, de acuerdo a las informaciones del Gobierno.