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Venezuela | El país sigue con la fase de búsqueda y rescates

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El número de víctimas mortales asciende a 2.595. RTVC continúa con su despliegue contando la última hora en directo, minuto a minuto

Una vista desde un dron muestra edificios derrumbados tras los terremotos en La Guaira, Venezuela, el 2 de julio de 2026. REUTERS/Ricardo Arduengo

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Última actualización el 03-07 09:05

09:05 Día: 03-07-2026

Venezuela | El país planea la reconstrucción

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó de que mantiene conversaciones con el Departamento de Estado de EEUU y el Fondo Monetario Internacional (FMI) para «recuperar recursos» que permitan la reconstrucción de infraestructura afectada.

Rodríguez dijo que su Gobierno ha estado en contacto con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial, que «ya han ofrecido cooperación no reembolsable para atender el proceso de recuperación», además de «líneas de créditos».

La presidenta encargada también agradeció la solidaridad de 147 países y afirmó que su país ha recibido donaciones de empresas petroleras como las estadounidenses ConocoPhillips y ExxonMobil, la india Reliance y la española Repsol y reiteró su agradecimiento al presidente de EE.UU., Donald Trump, quien afirmó este jueves que la relación con Venezuela «es excelente».

08:56 Día: 03-07-2026

Venezuela | 2.595 muertos, 12.400 heridos y 6.462 rescatados

El número de fallecidos por los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 ocurridos en la zona norte de Venezuela el pasado 24 de junio asciende a al menos 2.595, mientras que la cantidad de heridos es de 12.400, anunció la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

Rodríguez, que destacó la presencia en Venezuela de rescatistas de 33 países, develó los datos durante una rueda de prensa cuando se cumplen ocho días desde el doble terremoto que afectó a Caracas y otros seis estados del norte del país.

La presidenta encargada, que compareció junto al presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, y el ministro de Interior, Diosdado Cabello, defendió la labor de su Gobierno y aseguró que hay un total de 6.462 personas rescatadas.

La presidenta encargada contestó a las críticas de que su Gobierno actuó con dilación y dijo que se «activó inmediatamente» y que no se esperó «un día, dos días, tres días».

Terremoto venezuela reuters 3 julio 2026
El presidente interino de Venezuela, Delcy Rodríguez, se dirige a los medios junto al presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, y al ministro del Interior Diosdado Cabello, tras los terremotos del 24 de junio que sacudieron el país, en Caracas, Venezuela. REUTERS/

08:37 Día: 03-07-2026

Venezuela | Delcy Rodríguez anuncia que padece una «afección de salud»

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha desvelado que sufre una «afección de salud«, aunque ha aseverado que ello no le impedirá «trabajar sin descanso» por el país.

«La voz quebrada es porque tengo una afección de salud. Aquí tengo testigos, los médicos y no médicos, que están todo el día diciéndome que no puedo hacer esto, no puedo hacer aquello…», ha manifestado en rueda de prensa la mandataria interina sin dar más detalles al respecto.

A renglón seguido, Rodríguez ha asegurado que dicha «afección» no le impedirá «trabajar sin descanso, mañana, tarde, noche y madrugada por Venezuela», tras el doble terremoto registrado el pasado 24 de junio que, hasta el momento, se ha cobrado la vida de, al menos, 2.595 personas.

«La verdad es que mi dolor interno o mi afección de salud, prefiero convertirla en acción para ayudar y trabajar» en pro de «cada niño, cada hombre, cada mujer, cada abuelo y cada abuela que esté sufriendo, padeciendo y pasando penurias en este momento», ha declarado.

08:17 Día: 03-07-2026

Venezuela | Continúa la fase de búsqueda y rescates en el país

La presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, asegura que continúan buscando a personas desaparecidas entre los escombros y en las labores de rescate, cuando se cumplen casi diez días desde el doble terremoto que ha dejado 2.595 víctimas mortales.

Una vista desde un dron muestra edificios derrumbados tras los terremotos en La Guaira, Venezuela, el 2 de julio de 2026. REUTERS/Ricardo Arduengo
Una vista desde un dron muestra edificios derrumbados tras los terremotos en La Guaira, Venezuela, el 2 de julio de 2026. REUTERS/Ricardo Arduengo

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