La situación de riesgo por radiación ultravioleta se mantendrá previsiblemente hasta el 6 de julio y Salud Pública recomienda evitar por completo la exposición al sol

Sanidad alerta de riesgo extremo por radiación ultravioleta en 29 municipios de Canarias. Europa Press

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias ha declarado el nivel de riesgo extremo para la salud por radiación ultravioleta en 29 municipios del archipiélago, una situación que, según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), se prolongará hasta el próximo 6 de julio.

Entre las localidades afectadas figuran municipios de La Palma, El Hierro, La Gomera, Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura, Lanzarote y La Graciosa, mientras que el resto de Canarias permanece en nivel de riesgo muy alto.

Ante este escenario, la Dirección General de Salud Pública recomienda evitar totalmente la exposición al sol a cualquier hora.

La radiación atraviesa las nubes

Además, insiste en la necesidad de utilizar protección solar SPF 50+, buscar la sombra, vestir ropa que cubra la piel, usar sombrero y gafas de sol homologadas y extremar las precauciones con menores, personas mayores y quienes trabajan al aire libre.

Sanidad recuerda que Canarias registra los niveles más elevados de radiación ultravioleta de España durante todo el año y advierte de que la sobreexposición puede provocar quemaduras, daños oculares, inmunodepresión y aumentar el riesgo de desarrollar cáncer de piel.

Asimismo, subraya que el daño solar es acumulativo y que la protección debe mantenerse incluso en días nublados o con brisa, ya que la radiación atraviesa las nubes.