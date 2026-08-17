El estudio encargado a la empresa pública INECO permitirá evaluar la viabilidad de implar carriles BUS-VAO en dos de los principales corredores viarios de Gran Canaria

Estudian la viabilidad de carriles BUS-VAO inteligentes en la GC-1 y la GC-3. Imagen de recurso

La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Infraestructura Viaria, que dirige Rosana Melián, ha iniciado el estudio previo para analizar la viabilidad de implantar carriles BUS-VAO basados en

Sistemas Inteligentes de Transporte (ITS) en las autovías GC-1 y GC-3 de Gran Canaria. Para ello, el departamento ha encargado a la empresa pública INECO la asistencia técnica para la elaboración de este estudio, con una inversión de 202.603,20 euros, que

permitirá evaluar, con criterios técnicos y objetivos, la viabilidad de implantar carriles BUS-VAO en dos de los principales corredores viarios de Gran Canaria.

La elección de INECO responde a su condición de medio propio de la Comunidad Autónoma de Canarias y a su especialización y experiencia en materia de planificación del transporte, movilidad sostenible y desarrollo de estudios y proyectos de

infraestructuras. La empresa cuenta con medios técnicos y personales especializados para abordar un análisis de estas características y con experiencia en actuaciones complejas relacionadas con la planificación y funcionamiento de los sistemas de

transporte.

Modelo de movilidad más eficiente y sostenible

La actuación se enmarca en la estrategia del Ejecutivo canario para avanzar hacia un modelo de movilidad más eficiente y sostenible, optimizando las infraestructuras existentes y fomentando el uso del transporte público y del vehículo compartido. El

objetivo del estudio es determinar la viabilidad técnica, funcional, económica, territorial y ambiental de la implantación de carriles BUS-VAO, además de establecer las prioridades de actuación para el desarrollo de futuros proyectos constructivos.

La directora general de Infraestructura Viaria, Rosana Melián, ha señalado que “este estudio permitirá tomar decisiones con el máximo rigor técnico sobre una actuación que puede contribuir de forma significativa a mejorar la movilidad en Gran Canaria. Queremos

analizar todas las alternativas posibles para optimizar la capacidad de las infraestructuras existentes, favorecer el transporte público y ofrecer soluciones eficaces que reduzcan la congestión en los principales accesos a la capital de la isla”.

Un estudio previo para definir las futuras actuaciones

El ámbito de estudio comprende los tramos de la GC-1 entre el punto kilométrico 3 y el aeropuerto de Gran Canaria, y de la GC-3 entre su enlace con la GC-1 y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, dos corredores que concentran diariamente un elevado

volumen de desplazamientos y en los que se producen episodios recurrentes de congestión.

El trabajo se desarrollará en dos fases. En la primera se recopilarán y analizarán los datos de movilidad y tráfico mediante campañas específicas de aforos, el estudio de la oferta de transporte público y la recopilación de información cartográfica. La segunda fase incluirá

la modelización del tráfico y la simulación de distintos escenarios para evaluar el comportamiento de la red viaria con la posible implantación de carriles BUS-VAO, identificando las alternativas más eficaces para mejorar la capacidad y la fluidez del

tráfico.

Ocho meses de duración

Asimismo, el estudio incorporará un análisis socioeconómico que valorará aspectos como el ahorro de tiempo para los usuarios, la reducción de emisiones contaminantes, la mejora de la seguridad vial y los costes asociados a las distintas alternativas. El documento

concluirá con una priorización de los corredores con mayor viabilidad técnica, económica, social y ambiental para la futura implantación de carriles BUS-VAO.

El estudio tendrá un plazo de ejecución de ocho meses, por lo que está previsto que sus trabajos concluyan durante el primer cuatrimestre de 2027. A partir de sus conclusiones, la Dirección General de Infraestructura Viaria podrá determinar los corredores y las

alternativas que presenten mejores condiciones para su desarrollo y, en caso de que los resultados sean favorables, impulsar la redacción de los correspondientes proyectos de construcción.

El objetivo final es que este análisis permita establecer una planificación ordenada de las futuras actuaciones, identificando las soluciones que presenten una mayor viabilidad y que mejor respondan a las necesidades de movilidad de estos corredores estratégicos de Gran Canaria.

Este estudio se ha realizado en coordinación con el Cabildo insular y la Dirección General de Tráfico (DGT).