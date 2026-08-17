Al detenido de le acusa de un presunto delito de daños relacionado con el incendio de una vivienda en el barrio de La Paterna

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Las Palmas de Gran Canaria a un hombre como presunto autor de un delito de daños relacionado con el incendio registrado en una vivienda en el barrio de La Patena el pasado 28 de julio.

Los hechos se produjeron alrededor de las 21:30 horas, cuando los servicios de emergencia fueron alertados de un incendio en una vivienda del edificio.

Uno de los vecinos trató inicialmente de sofocar las llamas utilizando varios extintores, resultando afectado por inhalación de humo y atendido por los servicios sanitarios.

A la llegada de los servicios de emergencia, numerosos vecinos se encontraban alarmados por la presencia de una gran cantidad de humo. Los agentes intentaron evacuar el inmueble afectado, aunque inicialmente no pudieron acceder a la vivienda debido a la elevada concentración de humo.

Una vez extinguido el incendio, los agentes accedieron al interior comprobando que el fuego se había iniciado en el salón de la vivienda que quedó completamente calcinado.

Durante las primeras actuaciones, los moradores manifestaron a los investigadores que, momentos antes del incendio, había acudido al domicilio un hombre al que conocían, quien les habría solicitado “algo para fumar”.

Amenaza

Tras recibir una negativa, presuntamente los amenazó con regresar y prender fuego a la vivienda. Estas manifestaciones se corraboraron inicialmente por un testigo que aseguró haber escuchado al sospechoso amenazar con incendiar el domicilio.

Ante estos indicios, los investigadores realizaron las correspondientes gestiones de identificación, logrando determinar la identidad del presunto autor. Asimismo, se procedió al visionado de las imágenes obtenidas de las cámaras de seguridad instaladas en el edificio, que permitieron reconocer al investigado.

Las diligencias practicadas establecieron una línea de investigación que apuntaba a un incendio originado de manera intencionada, en consonancia con las amenazas, según los testimonios recabados.

En el incidente también resultaron afectadas por inhalación de humo varias personas, entre ellas dos menores de corta edad, que recibieron asistencia sanitaria.

Finalmente, los agentes localizaron y detuvieron al investigado como presunto autor de un delito de daños. El detenido ha pasado a disposición de la autoridad judicial competente.

Colaboración Ciudadana

La Policía Nacional ha agradecido y recuerda a los ciudadanos que pueden colaborar, de forma anónima si lo desean, si tienen conocimiento, indicios o sospechas de actividades delictivas, a través de la página web www.policía.es en el apartado Colabora, facilitando información que será tratada de forma confidencial por los especialistas de la Policía Nacional.