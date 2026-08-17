Herido con arma blanca un menor de 17 años en Teguise

El menor de 17 años resultó herido de carácter moderado tras sufrir una agresión con arma blanca en la madrugada de este lunes en la Avenida Isla Canarias de Teguise

Ambulancia del Servicio de Urgencias Canario. Imagen de recurso 112 Canarias

Un menor de 17 años ha resultado herido de carácter moderado tras sufrir una agresión con arma blanca durante la madrugada de este lunes en la Avenida Islas Canarias, en el municipio lanzaroteño de Teguise.

El suceso tuvo lugar alrededor de las 05:04 horas, cuando el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibió una alerta en la que se informaba de que un joven presentaba heridas por arma blanca y precisaba asistencia sanitaria.

Tras recibir la comunicación, el CECOES 112 activó los recursos sanitarios y de seguridad necesarios para atender la emergencia. El Servicio de Urgencias Canario (SUC) movilizó una ambulancia de soporte vital avanzado y otra de soporte vital básico.

A su llegada al lugar, el personal sanitario asistió y valoró al afectado, un menor de 17 años, que presentaba heridas de carácter moderado. Una vez estabilizado, fue trasladado en ambulancia al Hospital Doctor José Molina Orosa, en Lanzarote, para recibir atención médica.

En el dispositivo también participaron agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local, que se desplazaron hasta la zona tras la activación realizada por el Centro Coordinador.

Los efectivos policiales llevaron a cabo las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias en las que se produjo el incidente y determinar las responsabilidades que pudieran derivarse de los hechos.