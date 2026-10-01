Tres personas resultaron heridas en una colisión frontal en Tenerife y un ciclista sufrió lesiones graves tras una caída en Lanzarote

Tres personas resultaron heridas, una de ellas en estado crítico, tras un choque frontal entre dos vehículos ocurrido este jueves por la tarde en la autopista del norte de Tenerife, a la altura del municipio de La Guancha. Además, un ciclista de 50 años resultó herido de carácter grave tras sufrir una caída en Tinajo, Lanzarote, en dos sucesos atendidos por los servicios de emergencias durante la tarde.

Imagen de archivo. Cecoes 112

Tres heridos en la TF-5

El accidente de la TF-5 tuvo lugar sobre las 17:39 horas, en el punto kilométrico 48 de la autopista. Una joven de 24 años sufrió varios traumatismos y los equipos sanitarios la trasladaron en estado crítico al Hospital Universitario de Canarias.

Otro de los afectados por la colisión es un hombre de 47 años, que presentaba varios traumatismos de carácter moderado en el momento de la asistencia. Una ambulancia lo trasladó al Hospital del Norte.

La tercera herida es una mujer de 38 años, que presentaba cervicalgia de carácter moderado. Los servicios sanitarios la trasladaron también al Hospital del Norte en una ambulancia de soporte vital básico.

Un ciclista herido de gravedad en Tinajo

Por otro lado, un hombre de 50 años resultó herido de carácter grave tras sufrir una caída mientras circulaba en bicicleta en el municipio lanzaroteño de Tinajo, según informó el servicio de urgencias 1-1-2.

El accidente ocurrió sobre las 17:37 horas en la calle Rancho de Pascua Archinech. El ciclista presentaba politraumatismos de carácter grave en el momento de la asistencia de los equipos de emergencia.

Una vez estabilizado, los sanitarios trasladaron al herido en una ambulancia medicalizada al Hospital Doctor José Molina Orosa para recibir atención médica.