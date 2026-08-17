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Piden colaboración ciudadana para encontrar a Pedro Pablo M.M., desaparecido en Las Palmas de Gran Canaria

RTVC / Europa PRESS
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Pedro Pablo M.M. tiene 71 años, de complexión normal, mide 1,80 metros y tiene los ojos de color marrón, mientras que su pelo es canoso

Piden colaboración ciudadana para localizar a Pedro Pablo M.M. Imagen Policía Nacional
Piden colaboración ciudadana para localizar a Pedro Pablo M.M. Imagen Policía Nacional

La Policía Nacional ha solicitado colaboración ciudadana para encontrar a Pedro Pablo M.M., un hombre de 71 años desaparecido en Las Palmas de Gran Canaria desde el pasado 7 de agosto.

En cuanto a sus características físicas, el varón tiene complexión normal, mide 1,80 metros y tiene los ojos de color marrón, mientras que su pelo es canoso.

Finalmente, la Jefatura Superior de Policía de Canarias ha pedido a los ciudadanos que si tienen alguna información sobre el mismo, contacten con el cuerpo policial llamando al 091.

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