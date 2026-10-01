El universo manga se concentra en el Castillo de Mata y San Telmo este fin de semana

El Festival del Manga de Las Palmas & Comic Can Gran Canaria celebrará su XV edición los próximos 2, 3 y 4 de octubre en el Castillo de Mata y San Telmo

El Festival del Manga de Las Palmas & Comic Can Gran Canaria regresa a la ciudad en dos nuevos espacios: el Museo Castillo de Mata y el parque San Telmo. Del 2 al 4 de octubre, tendrá lugar la décimaquinta edición de esta cita. Contará con multitud de actividades y novedades relacionadas con el universo del manga, el anime, el cómic y la cultura japonesa.

La fiesta del universo manga se muda al Castillo de Mata y San Telmo

El concejal de Cultura del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Josué Íñiguez, explicó que el Castillo de Mata acogerá una exposición inédita de «El Señor de los Anillos». Incluye piezas exclusivas y limitadas que la convertirán, segñun el edil, en la mayor que se ha montado y visto en Canarias.

También se podrán visitar otras muestras dedicadas a «Los Master del Universo», «Conan», «Berserrk» y «Fran Frazzetta», adelantó.

Piezas de la exposición del Señor de los Anillos en el Castillo de Mata. Fotos: Malole Aguilar

Evento consolidado

Este evento ocupará la agenda cultural del próximo fin de semana en la ciudad. Tendrán un concurrido programa, con el Castillo de Mata como sede para acoger la zona dedicada a los videojuegos. También acogerá un poblado medieval y una base rebelde de Star Wars. Por otro lado, ofrecerá encuentros con diversos autores y artistas de renombre. Están relacionados con los cómics, el cine o las series, entre los que se encuentran ilustradores, dibujantes y actores de doblaje.

El parque de San Telmo estará destinado a los stands de las tiendas del sector. Contará con un área para los artistas independientes, con un escenario para los concursos y con un espacio para los talleres. También con una zona gastronómica con food trucks y puntos de bebida.

Por tanto, durante tres días, el centro de la capital se convertirá en el corazón del universo manga al albergar estos dos enclaves de la ciudad la convocatoria más friki del año debido a las obras que se realizan en el recinto ferial Infecar.

La fiesta del universo manga se muda al Castillo de Mata y San Telmo

Desde 2010

El Festival del Manga, evento dedicado a la cultura japonesa que arrancó su andadura en 2010, cuenta con el respaldo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y del Cabildo insular y se celebra de manera conjunta con la Comic Can Gran Canaria, iniciativa relacionada directamente con el mundo del cómic y el cine de género.

Edición tras edición, la cita anual capitalina con el mundo de la cultura otaku y con los amantes del cómic reúne a una legión de seguidores que el pasado año superó los 25.000 visitantes.

Toda la información sobre las distintas formas de acceder al festival y los precios de las entradas se puede consultar en la web festivaldelmanga.com.